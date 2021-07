Det er fjorden som skal vernes - ikke områdene rundt den

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ordførerne i Steinkjer og Inderøy og bondelaga rundt Børgin har lenge skapt utrolig mye negativt fokus omkring vern av fjordpollen Børgin, eller Borgenfjorden, ei arm av Trondheimsfjorden. De har kjørt en massiv kampanje mot marint vern av Børgin. Bekymringen deres handler om landbruket sine driftsvilkår i nedslagsfeltet.

De hevder at det ikke gis noen skikkelig avklaring på om et vern vil medføre skjerpet forvaltning og dokumentasjons-krav når eksisterende eller nye tiltak kan påvirke avrenningen. Det er også hevdet at en videreutvikling av Straumen som kommunesenter blir vanskeligere med vern av Børgin.

På grunn av alle bekymringene som er brakt til torgs, bad Miljøverndepartementet om supplerende vurderinger i forhold til det som allerede var utarbeidet.

Miljødirektoratets svar til departementet (25.06.21/28.06.21) er avklarende, og bør munne ut i et vedtak om vern. Miljødirektoratet slår fast at:

1. Tiltak for å hindre avrenning fra landbruket ligg innafor kravene i vanndirektivet. Det er ikke lagt inn ytterligere krav i forbindelse med vernet. Kravet til god tilstand ligger fast, uavhengig av vern, eller ikke: «Kravene til å gjennomføre tiltak i nedbørfeltet til bekker som drenerer til Børgin er de samme uavhengig av om Børgin blir vernet (beskyttet område) eller ikke. Tiltakene utløses primært av sektorregelverket (som for eksempel avløps- og gjødselvareregelverket) og vil bidra til at miljømålene i vannforskriften nås.»

2. Vern - Et hinder for framtidig utvikling av Straumen som sentrum?…Direktoratet sier: "Det er ikke pekt på noen konkrete utviklingstiltak i kommunesenteret som kan bli hindret av verneforskriften. Det er vanskelig å se at utøvelse av friluftsliv/fritidsfiske vil hindres av verneforskriften med de åpningene som er gitt i § 5 med muligheter for dispensasjon til tilretteleggingstiltak for friluftslivet. Utfylling i sundet vil derimot kunne gjøre nevneverdig skade på økosystemet i Børgin slik at bygging av nye anlegg ute i sundet i utgangspunktet vil være forbudt. Likevel er det gitt åpning for opprusting av gammel bru/ oppføring av ny bru siden dette vil ha svært stor betydning for lokalsamfunnet/kommunen."

Det er fjorden som er vernet, ikke områdene rundt den! «En verneforskrift gjelder kun innenfor verneområdets grenser. Utenfor gjelder naturmangfoldloven § 49.»

Diskusjonen om hva som er fakta i denne saken vil sikkert ikke bli borte, selv om direktoratet har uttalt seg i klartekst. Naturvernforbundet har hele tiden stått fast på de samme vurderingene som Miljødirektoratet nå har kommet med. Vi forutsetter at ordfører-kampanjen mot marint vern avsluttes! Det vil være et løft for kommunen totalt, inkludert næringslivet, om Børgin blir satt på kartet som et økosystem som er så særegent at det fortjener ekstra beskyttelse.