Det er ikkje måte på så ubrukeleg Sp-leiaren er, og at han ikkje har fått noko ut av drøftingane ved Hurdalsjøen. Me, og Toverud, bør vel koma ihug at det er forhandlingar. Kanskje Sp burde ha broti, slik Toverud ser ut til å meine. Men ser me på platforma, so er der mykje ny politikk med tydeleg Sp-merke.

Mange kommentatorar seier det same.

For meg ser det ut til at Toverud er so Oslo-sentrert at han ikkje ser dei nødvendige distriktspolitiske gjenomslaga som er innebaka i plattforma. I ei forhandling med eit anna parti, kan ein ikkje vente å få gjenomslag for heile partiprogrammet sitt.

Og det viktigaste for mange er den generelle distriktspolitikken som partane blei samde om. Medrekna viljen til ein ny landbrukspolitikk.

Toverud fell i den gamle (trudde eg) urbane gjørma i karakteristikken av Støre og Vedum i fylgjande sitat:

«Å se de to sammen foran pressen var som å se by mot land, velartikulerte Støre mot «bondetampen» Vedum som får lov å være med foran kamera og foran pressen, og væra «kær»!»

Slike oppgulp trudde eg var noko me kunne sleppe i 2021. Men Toverud fell diverre attende til fortidas arroganse mange byfolk hadde, andsynes bygdefolk og bygdeliv.

Eg er igrunnen glad for at han har meld seg ut av partiet mitt.

At alle gode «forfedrar» ville vori stolte av etterkomaren sin, trur eg knapt.

Det er fælt mange i bygder og byar som set pris på Trygve og Sp.

Dersom heile innlegget til Toverud er ei skalkeherming (parodi) på politisk argumentasjon, bed eg om orsaking for reaksjonen min.