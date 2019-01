Det er berre daud fisk som flyt medstraums

For ei tid tilbake var eg med på ein studietur til Danmark, der me skulle sjå på kva erfaringar danskane hadde gjort seg etter samanlåing av kommunar. På denne turen tok me taxi til eit kommunesenter i utkanten av København. Me nytta høvet til å spørja sjåføren om samanslåingane som var gjort. Som taxisjåførar flest kom svaret utan filter: «Før gjorde dei små dumme avgjerder, nå gjer dei store dumme avgjerder».

Det kan skrivast mykje om dei prosessane som har rusla og gått her til lands, men det er vel mest som mannen som skulle klyppa grisen, mykje skrik og lite ull. I motsetnad til målet – som var meir makt til kommunane – trur eg at det ville ført til sentralisering av makt.

Kanskje det var heile vitsen. At det skulle bli færre ordførarar som i protest kunne reisa til Oslo og klaga. Det fekk Erna Solberg oppleva då ho var kommunalminister, og ein flokk ordførarar reiste til Oslo og gjekk i tog. Det er sikkert ikkje triveleg for ein minister med slikt, endå til når ordførarar frå eige parti protesterer.

Fylkessamanslåingane, med det som vel mest må kallast med påhalden penn i dei to nordlegaste fylka, står til stryk demokratimessig og i behandling av innbyggjarane. Vel kom dei seint på banen med folkeavstemming i Finnmark, men det er ikkje tvil om kva dei meiner og meinte. Det vil ta lang tid å lækja såra som er skapte i dette tvangsekteskapet som vert gjennomført. Det vert spanande å sjå kva som kjem ut av monsterfylket kring Oslofjorden. Når det gjeld fylkessamanslåingane, er det vel eit resultat av ein politisk hestehandel der fleire parti vil leggje ned heile fylkesembete - og dette vart kompromisset.

Året som ligg bak oss har vore eit rart år, både vêrmessig og politisk. Etterdønningane etter «Metoo» hadde berre så vidt lagt seg før det braka laus. KrF starta eit Norgesrally eller Norge rundt med full mediedekning frå kvar ei grend og by i landet. Sikkert organisasjonsbyggjande dersom saka ikkje var så splittande.

Me fekk også eit innblikk i det indre politiske livet i KrF. Eg har gode venner og samarbeidspartnarar i dette partiet. Det var ikkje alt eg lika å få innsyn i.

I 2018 vart me også kjend med Frp-representanten som sender reiserekningar frå heile Norge, når han på oppheld seg i Oslo. Me har ein finansminister som involverer seg med hytte og båtleige frå ein av finanstoppane i Norge.

Senterpartiet har sine SMS-utfordringar og soga om stortingsgarasjen er ikkje avslutta.

Det som vel toppar «heile driden», som komikar Kristian Valen brukar å seie det, er vel havariet av fregatten Helge Ingstad. Det er visst nok med ein oljetankar for å slå ut ein avansert fregatt. Det er ei påminning om at all verdas godt utstyr er til inga nytte om det ikkje blir brukt.

Kva skjebne abortsaka får er i skrivande stund ikkje avklara, men mykje tyder på at «kommaflytting» vert resultatet. I etterkant vil det sikkert verte ulike tolkingar i Dagsnytt 18, der kvar og ein påberopar seg sannheita.

Kvifor dra fram desse negative døma? Eg er oppteken av dei styrande sin legitimitet og deira tillit hjå innbyggjarane. Utan tillit og legitimitet vert det mykje vanskelegare å gjennomføra vedtak som vert fatta av utøvande myndigheiter. Det vert også mykje større rom for "splitt og hersk"-politikk.

Likskapen og rettsferdigheita er djupt forankra i fleirtalet av det norske folket. Kvar tillitsvalt, politikar eller organisasjonvalt er avhengig av tillit og legitimitet for gjennomføring av saker.

Som tidlegare tillitsvalt i Norges Bondelag vil eg sitera dåverande generalsekretær Harald Milli, som sa at «det er medlemmene sine pengar me forvaltar». Han nytta også høvet til å fortelja korleis det var då han starta i Bondelaget, då ein måtte visa fram den minimale gråblyanten, brukt og kvessa på nytt i lang tid, før ein fekk ny. Det er ingen som vil tilbake til den tida, men det kan vera greitt å ta med seg i denne bruk-og-kast-tida.

Ei lita historie frå same tida. I starten av dette tusenåret vart det på ny litt fart i EU-spørsmålet i Norge og Island. Generalsekretæren og eg skulle ein tur til Island for å samsnakka med bondelaget der om saka. Då me steig om bord i flyet vart me henvist til luksussete heilt framme. Me fekk service som aldri før, og eg trur me også fekk litt i glaset før avgang.

Under heile flyturen sat generalsekretæren og uffa seg over kostnaden og kven som hadde ordna dette. Sannheita var at ingen som var med flyet hadde bestilt fyrste klasse, og me var berre dei heldige som fekk sitje der. Då me skulle heim igjen vart me sitjande heilt bakarst, der beinplassen er særdeles dårleg. Trur du ikkje han bar seg då, også. Eg må innrømme at eg kjende ein viss skadefryd på turen.

Avslutningsvis; ikkje gløym kven du er og kvar du kjem frå, og gjerne, som det så treffande står bak på t-skjortene frå Norges Bondelag "med beina på jorda".