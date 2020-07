Det er Ap som har kjørt Norge konsekvent til høyre

De første politikerne kom fra fattige kår. Einar Gerhardsen var veiarbeider og Oscar Torp samlet ved i Glomma vinterstid for å holde varmen i heimen. Arbeiderbevegelsen samlet seg mot dem som trodde de hadde enerett på landets ressurser, og partiet ble sterkt nok til å få makt.

Til langt ut på 70-tallet hadde Ap eminente politikere som fortsatt har æren i behold. Generelt hadde politikere ikke behov for PR-folk som fortalte dem hva de skulle si. Med høyredreiningen endret språket seg til å bli fraser og begrep uten innhold og Ap fikk en leder som er mangemillionær.

Med høyredreiningen kom utsalget av statlige selskap. Det var Ap som sørget for privatiseringen av offentlig sektor og delutsalget av blant annet Hydro og Telenor.

Sjukehus-«reformen», «samhandlingsreformen» og NAV er alle mislykket med en ukultur i ledelse som felles kjennetegn. Jernbanen er ødelagt omsider. Posten likeså.

Det er altså Ap som har kjørt Norge konsekvent til høyre. Partiet har ikke lenger prinsipper basert på det partiet oppsto fra for politikken sin. Det siste prinsipp-programmet er fra 80-tallet.

Ap har gått inn for kommunesammenslåinger, nedbyggingen av landbruket og stemt for det høyreregjeringen har foreslått i Stortinget i mange år. Ap har også sørget for en økende offentlig fattigdom og tilsvarende privat rikdom.

Ap med sin helseforetaksmodell har ingen omsorg for pasientene og deres rett til tjenester. Det er bare pengene som teller, derom er det ingen tvil.

Nå fikk vi og har en pandemi som viser med all tydelighet at mange små sjukehus er den beste måten å møte den på.

Foretaksledelsen fortsetter som før. De verken hører, ser eller lytter.

Det å ta vare på det vi har, er helt fraværende i ledelsen i helseforetakene der de har gullpensjoner og skyhøye lønninger.

Nedtrappingen av antallet senger pågår som om ingenting har hendt. Norge har færre senger enn ellers i Europa. Psykiatriske pasienter utsettes for «pakkeforløp» som om de er påført sjukdom og lidelser av roboter. Systemkritikk møtes med angrep og oppretting av personalsak mot den som varsler.

Pengene styrer alt og vi ser en amerikanisering av arbeidslivet der det å ødelegge det som er av avtaler og fungerende arbeidsliv er viktig for makta.

Nå er kanskje den eneste «trøsten» for oss i Hedmark at sjukehusene i Oslo blir bygget først. Da låner de det som Helse Sør-Øst har spart på felles helseforetakskonto.

Ledelsen ved Sjukehuset Østfold innrømmer at sjukehuset ble bygget altfor lite og at de ansatte som jobber seg sjuke, hadde rett hele tiden.

Virkeligheten innhenter omsider teoretikerne.

Ap vingler fortsatt fra side til side, tror de kan bestemme valgutfallet og tviholder på løgnen om at de vil pasientens beste.

I tillegg fjerner Ap-ledelsen gode politikere i eget parti og har ikke forstått at et levende parti har plass til uenighet og ulike meninger.