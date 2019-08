I store deler av landet har Senterpartiet stor fremgang. Hovedbudskapet til partiet er at alt i distriktene går så mye dårligere enn før med borgerlig regjering, med en rødgrønn regjering vil alt bli mye bedre. Stemplet «sentralisering» brukes over en lav sko på alt – både når det gjelder fordeling av ressurser og maktfordeling.

Vi spør oss: Hvordan vil Senterpartiets største kjepphest klare seg i en alternativ regjering? Hvilken retning – blågrønn eller ultrarød – ønsker egentlig distriktsbefolkningen?

På landsbasis har Senterpartiet i siste meningsmåling 15,1 prosent oppslutning på landsbasis. Ap har 24,2 prosent mens SV, Rødt og MDG har til sammen 18,5 prosent. I Oslo har Senterpartiet 1 prosent oppslutning på augustmålingen. Ap har 24,5 prosent mens SV, Rødt og MDG har til sammen hele 27,6 prosent. Oslo er interessant fordi det er ultrarød slagside.

Det betyr at de partier som er for sentralisering av makt – mer Oslo-makt – og mer statlig styring vil være svært sterke i en rødgrønn regjering slik den ville sett ut i dag. Tror virkelig Senterpartiet selv på at de vil gjøre seg nevneverdig gjeldende i en slik koalisjon?

Det er ikke så interessant hva som skjedde for 10 år siden. Men likevel – vi må ikke bli historieløse, særlig ikke når maktbalansen i en rødgrønn maktkonstellasjon er blitt markant mer på kollisjonskurs med de borgerlige grunnverdiene.

Annonse

Troen på og tilliten til enkeltmennesket og lokalsamfunnet er grunnpilaren i det borgerlige verdigrunnlaget. Vi husker godt hvordan fylkesmennene under rødgrønn regjering parerte rødgrønne ordføreres klagesang over fylkesmannens overstyring med «vi har aldri opplevd strammere styring enn nå – vi gjør bare jobben vår – gå til deres egen regjering og klag»!

Den borgerlige regjeringen har flyttet forvaltning av plandelen i Plan- og Bygningsloven fra Klima- og miljødepartementet til det sektorovergripende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, nettopp for å motvirke at sektorinteresser styrer samfunnsutviklingen. I 81 prosent av konfliktsaker mellom kommune og stat får lokaldemokratiet medhold. Under rødgrønn regjering var det kun 42 prosent. Vi som har kjempet mot statlig overstyring – som med argumentet «viktige nasjonale interesser» vil stoppe lokale utviklingsplaner – vet hvordan avmakt føles. Vi som er borgerlige politikere på alle nivåer arbeider hardt for å snu denne trenden.

Nationen skriver forleden i en kommentar at «MDG bør distrikt-skamme seg» og at «I MDGs distriktspolitiske program kan du ta toget dit toget ikkje går». MDG er ikke alene om å burde distrikt-skamme seg. Det er en grunn for at SV, Rødt og MDG har liten eller ingen oppslutning i Distrikt-Norge. Sannheten er at man på ultrarød side har en sentralistisk grunnholdning til fordeling av både makt og ressurser. De mørkerøde partienes manglende respekt for eiendomsretten burde også bekymre langt inn i Sp- sjela.

Valget mellom borgerlig og sosialistisk regjering er et retningsvalg. Vi er alvorlig bekymret for hvordan distriktspolitikken – makt og ressursfordeling – i Norge vil fortone seg med et svekket Ap som styringsparti i en regjering med sterk overvekt av de rødeste partiene med svært liten representasjon fra distriktene. Senterpartiet vil i denne koalisjonen være for en parentes å regne.

Snart er det kommune- og fylkestingsvalg. Hvem og hvilket parti man stemmer på i sin kommune har noe å si for hvilket signal man sender ut om retningsvalg. De saker Senterpartiet høylytt fronter i lokalvalgkampen har imidlertid ingen grobunn i et mørkerødgrønt samarbeid.

En stemme til de borgerlige partiene i lokalvalgkampen er en stemme for reell styrking av lokaldemokratiet – at lokalsamfunnet og enkeltmennesker blir hørt er i våre øyne det viktigste for vekst i distriktene!