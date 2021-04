Det bør ikkje løne seg å sleppe ut CO2

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er fullt mogleg for Noreg å investere i forbrenningsanlegga våre slik at dei slepper ut mindre CO2. Men kvifor skal ein gjere dette, dersom det uansett er gratis å sleppe ut klimagassar?

Vi har sett oss tydelege og ambisjonsrike klimamål i Noreg. Utsleppa skal meir enn halverast innan 2030, og regjeringa har lagt fram ein plan for korleis vi skal klare det. Også avfallsbransjen må kutte utsleppa om vi skal nå klimamåla våre.

Avfallsforbrenning står for utslepp av om lag 900.000 tonn CO2-ekvivalentar kvart år. Innanriks luftfart står til samanlikning for om lag 1.200.000 tonn. Den gode nyheita er at dette er utslepp det er fullt mogleg å redusere. Men då kan det ikkje vera gratis å sleppe ut CO2 frå forbrenningsanlegga.

I ein leiarartikkel laurdag 10. april skuldar Nationen dette resonnementet for å vere korttenkt. Avisa ser ut til å vere langt større tilhengar av forslaget frå opposisjonen (Ap, Sp, SV og Frp) om å flytte CO2-avgifta ned til forbrukar.

Det er vanskeleg å sjå for seg at eit slikt forslag ikkje endar opp som noko anna enn ei form for gebyr på produkt du og eg kjøper i butikken. Eit CO2-gebyr, rekna ut etter ein formel som anslår kor stort klimaavtrykk eit produkt etterlèt seg.

Kor høgt skal CO2-gebyret vere på ein tannbørste, ein sovepose eller ein pakke med smør? Det er mogleg Nationen har svaret. Men dette vil bli avsindig komplisert, neppe veldig treffsikkert, og – verst av alt – det er vanskeleg å sjå korleis det skal føre til mindre utslepp frå forbrenning. Kva nytte gjer det at forbrukaren må betale for ein dyrare smørpakke i butikken, som det uansett er gratis å brenne etterpå? CO2-utsleppet oppstår ved forbrenning, ikkje i kassa på butikken.

Eg er veldig oppteken av at det skal løne seg å resirkulere. Men det er vanskeleg å sjå at det skal bli større lønsemd i å resirkulere plast, så lenge det er gratis å brenne han.

Eg er veldig for at norske selskap investerer i karbonfangst og -lagring. Men kvifor skal dei det, dersom det er gratis å sleppe ut CO2?

Avfallsbransjen er akkurat det den høyrest ut som. Det er ein bransje. Som opererer i ein marknad, og tener pengar på å handtere avfallet vårt. Eg meiner at vi som samfunn må sørge for at avfallsbransjen tener pengar på å behandle avfallet vårt med færrast mogleg negative konsekvensar for natur og klima. Då må det lønne seg å sortere, resirkulere og redusere utsleppa. Og det må straffe seg å gjere det motsatte.

Eg trur dette bør vere eit resonnement også Nationen kan vere med på. Resonnementet om at dyrare varer i butikken skal gje mindre utslepp frå forbrenning er i alle fall ikkje heilt enkelt å forstå.