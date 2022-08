Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationens lederartikkel “Uff så vanskelig å være rik” den 07.08.22 skriver avisen at den støtter regjeringens politikk om å skattlegge “de rike” hardere. Dette begrunnes med at forskjellene mellom fattig og rik i Norge øker.

Hvorfor skal det være en offentlig oppgave å arbeide for at det skal bli mindre forskjell mellom rik og fattig? Burde ikke hovedfokus til politikerne heller være å øke livskvaliteten til de som har lavest livskvalitet, og hjelpe de som har det vanskelig økonomisk?

Man kan snu problemstillingen til Nationen og regjeringen – hvorfor skal staten tvangsinnkreve en høyere andel av inntektene fra én del av befolkningen fremfor andre deler av befolkningen?

At formuende velger å flytte til andre land er en direkte konsekvens av denne forskjellsbehandlingen av en gruppe av befolkningen. Det gir tapte skatteinntekter og færre arbeidsplasser i Norge.

I Norge må man betale stadig høyere andel av inntekten i skatt, jo mer man tjener. Trinnskatten erstattet i 2016 toppskatten. I tillegg til den alminnelige inntektsskatten på 22 prosent og trygdeavgift på 8,0 prosent eller 11,2 prosent for næringsinntekt hvis man er selvstendig næringsdrivende, må man betale trinnskatt på opptil 17,4 prosent.

Maksimal skattesats på inntekt er dermed 50,6 prosent for selvstendig næringsdrivende og 47,4 prosent for ordinære lønnstakere i Norge. Skattesatsen for lønnstakere inkluderer imidlertid ikke arbeidsgiveravgiften, som arbeidsgiveren må betale for å gi lønn.

Arbeidsgiveravgiften utgjør de fleste steder i Norge 14,1 prosent, og regnes av brutto lønn. Arbeidstakere betaler på det høyeste 47,4 prosent av egen inntekt i skatt, i tillegg kommer 14,1 prosent av bruttoinntekten i arbeidsgiveravgift. For hver 100 kroner på høyeste trinnskatt-nivå betaler man altså 61,4 kroner i skatter og avgifter. Ut over at man må betale inntektsskatt av pengene, hvorav noe blir igjen som formue i skattemeldingen, krever det offentlige årlig 0,7 prosent av formuen i formuesskatt. I tillegg betaler “de rike” skatt på utbytte på 35,2 prosent.

Norge bruker cirka dobbelt så mye som eksempelvis Finland og Sverige i offentlige utgifter per innbygger. Norge bør redusere de offentlige utgiftene, og landet har ikke behov for å øke skattene og avgiftene. Økning av skattene for rike må anses å være symbolpolitikk for regjeringen.

Inntektene fra salg av norsk olje og gass er rekordhøye. Ifølge Nordea vil den norske staten tjene 1200 milliarder kroner på salg av olje og gass i 2022 alene. I 2021 hadde Norge en netto kontantstrøm på 287,5 milliarder kroner på petroleumsvirksomhet.

Staten anslår at den vil ha 933 milliarder kroner i netto kontantstrøm i 2022. Under den sosialdemokratiske Regjeringen til Støre og Slagsvold-Vedum har staten fått kraftig økning av strøminntekter også. Bare i perioden desember 2021-mars 2022 anslås det at staten får 24 milliarder kroner i økte strøminntekter.

Det er på tide å ta inn over oss at private husholdninger har fått drastisk svekket økonomi som følge av økt rente, historisk høye strømpriser og drivstoffutgifter. Staten har derimot fått stadig økte inntekter.

Gjør som Robin Hood – la befolkningen slippe ikke bare drivstoffavgifter, men også strømavgifter og fordyrende avgifter på mat. Det beste valget nå er å sette offentlig sektor på en historisk slankekur, og gi nordmenn skattelette og avgiftslette.