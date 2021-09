Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norge er sannsynligvis det landet i verden som har kommet best ut fra denne pandemien.

Mye takket vår velferd og rikdom som er bygd opp etter andre verdenskrig og siste 50 år fra olje og gass.

Men ikke bare det. En stødig og god styring av dagens regjering og ikke minst Erna med sin utrolige arbeidskapasitet og rolige fremtreden.

Det beste for landet var om Erna fikk fortsette. Det er fortsatt mange ting som vil være avgjørende om vår velferd skal opprettholdes. En av de store utfordringene nå er og få flere i arbeid særlig unge og lage jobber slik at det er noe og gjøre for alle og ikke bare for dem som tar høyere utdanning.

Senterpartiet faller nå litt på målinger men ser allikevel ut til og gjøre ett godt valg. Det som er leit er at de har valgt feil side i politikken og da kan det se ut til at Erna må overlate styringen til Jonas.

Jeg tror fortsatt at det beste for landbruket og våre støttespillere ville være Senterpartiet i samarbeide med de borgerlige.

Klima og miljø er selvfølgelig svært viktig og det er urovekkende når vi får stadig nye rapporter som understreker alvoret i situasjonen.

Men valget til høsten er først og fremst ett valg for Norge og fortsatt bevare vårt trygge demokrati og vår gode velferd.

Vi kan gi teknologi og kunnskap til mange andre land som har mer uro og lite ressurser til og gjøre gode tiltak for klima. Det gjør vi best med dagens regjering. Og bytte til venstresiden blir mer kaos og mindre stabilitet.

Det er helt klart mange saker hvor Senterpartiet har mer til felles med venstresiden men totalt sett tror jeg de ville få gjennom mer av landbrukspolitikk i samarbeid med høyresiden.