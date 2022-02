Nå må Ap vise ansvar og sørgje for desentralisering av makt.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Senterpartiet gjekk hausten 2021 til val på å arbeide for nærheit framfor sentralisering. I det ligg det mellom anna å ha eit inkluderande folkestyre med sterk forankring i lokalsamfunna. Senterpartiet var motstander av regionreforma som vart sett i gang av regjeringa Solberg.

Den førde til at ei rekke kommuner og fylkeskommuner vart samanslått med tvang. Resultatet vart meir sentralisering, både administrativ og politisk, og med eit svekka folkestyre på stutt og på lang sikt. Senterpartiet var gjennom valkampen tydelege på at tvangssamanslåtte kommuner og fylkeskommuner kunne gå frå kvarande om dei ville det.

Senterpartiet gjorde eit historisk godt valresultat og var ein avgjerande faktor for at landet fekk ei ny regjering. Etter åtte år med ei sentraliseringsregjering hadde veljarane fått nok.

Etter vel 100 dagar i regjering har Senterpartiet levert! Viken blir historie og det same skjer med Finnmark/Troms og Vestfold/Telemark. Med Senterpartiet i spissen vedtok fylkestinget i Innlandet å å gjennomføre ei folkeavstemning om framtida til Innlandet fylkeskommune.

Spørsmålet var enkelt: Behalde Innlandet eller gå attende til Hedmark fylke og Oppland fylke. Ein stutt og hektisk valgkamp endte med eit fleirtal for å dele opp att Innlandet. Nesten 3800 fleire veljare ville ha attende Hedmark og Oppland, framfor å halde fram med dagens Innlandet.

Dessverre lytta ikkje Ap til folket og koalisjonspartnaren Sp. Vi må leva med Innlandet. Det er skuffande at Ap ikkje viser vilje til å ta eit oppgjer med sentraliseringspolitikken til Høgre og det er skuffande at dei ikkje lyttar til resultatet frå ei folkerøysting. Det er oppsiktsvekkande når ein fylkesordførar frå Ap uttaler at folkerøystinga var verdilaus.

Det er ein enorm jobb som ventar Innlandet fylkeskommune. Over femti prosent av innbyggerane er misnøgde med gigantfylket Jan Tore Sanner (H) etablerte med tvang. Misnøya har ikkje vorte mindre etter at fylkestingfleirtallet valgte å oversjå folkerøystinga.

Ei av dei store utfordringane er at sentralmakta er plassert i Hamar og i Mjøsregionen. I tråd med intensjonane til den førre regjeringa har Innlandet fylkeskommune førd til meir sentralisering. Den administrative leiinga kan ikkje samlast i ei «maktas høgborg på Hamar». Den må ut til regionale sentra som Otta, Fagernes, Tynset, Brandbu, Lom, Dokka, ja kanskje fleire stader.

Distrikta har eit stort behov for ein meir variert arbeidsmarknad og det er heilt opplagt at fylkeskommunen, som skal vera ein regional utviklar, må gå i bresjen for dette. Dette vil kunne danne grunnlaget for regionale kompetansesenter der og statsforvaltaren, Nav, arbeidstilsyn og så videre kan samlast.

I tillegg er det heilt nødvendig at regjeringa må sørgje for at det kjem fleire oppgåver til fylkeskommunen, og at det følgjer med meir midler til både nye og eksisterande oppgåver. Distrikta har ikkje råd til å miste eit einaste utdanningstilbod ved dei vidaregåande skulane.

Ved å si nei til Hedmark og Oppland har Arbeiderpartiet i første omgang sagt ja til sentraliseringsreformen til Erna Solberg. Dersom dei meiner alvor med det som står i Hurdalsplattforma må dei si ja til desentralisering av Innlandet.