Desinformasjon fra statsråden

I et innlegg 6.11 under vignetten "Klimapolitikken skal være målretta og visjonær" framkommer Miljøvernministeren med utsagn om karbonbinding i Brasil og Norge som i beste fall må karakteriseres som misvisende:

Å sammeligne karbonbinding i norsk skoger hvor landskogtakseringa har ganske konkrete tall, og avskoging i Brasil hvor det ennå ikke er lagt fram konkrete tall av effekten av norsk regnskogsmidler og hvor det uansett er helt avhengkig av de nasjonale føringene i Brasil, gir ikke særlig fornuft.

Les innlegget til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn:

Annonse

Det er også grunn til å peke på at de påståtte utslippsreduksjonene i Norge ikke fanger opp den svekka karbonbindingen i norsk skog, gjennom effektene av en rekke Venstre-tiltak:

Sponheims kutt i plantingen fra 60 millioner til 20 millioner planter pr år, Elvestuens fredning av 10 prosent av den norske skogen og Rotevatns støtte til miljøorganisasjonene med 250 millioner kroner (2017) er alle klart klimanegative tiltak.

Les også: Sp skuffet over lite midler til skog som klimatiltak

Han hevder endog at "Nationen og eg er samde om at vi i større grad må bruke skogen for å binde meir karbon". Det stemmer kort og godt ikke i forhold til årets budsjett, hvor det reelt ikke er noen økning på klimasatsing i skog.

Tvert imot bevilges nesten 1 milliard kroner for å svekke skogen i Norge som tiltaksområde mot klimaendringer: 435 millioner til vern av skog og 250 millioner i støtte til miljøorganisasjonenes arbeid mot skogen som klimatltak. Dette beløpet kunne som skogtiltak hatt meget stor betydning.