Derfor bør merkeordningen Nyt Norge parkeres

Nationen skriver mandag 8/6 om min kritikk av merkeordningen Nyt Norge.

Det er viktige sider ved kritikken som ikke kommer frem i dette intervjuet. Her oppsummeres fem hovedgrunner til at merkeordningen bør parkeres:

1. Internasjonal forskning viser at generisk markedsføring kan være meget effektivt, men bruk av merkeordninger av typen Nyt Norge har minimal effekt fordi forbrukerne fokuserer først på vareslaget (kylling, egg, etc.) og deretter på produktmerkene (Gilde, Prior, Tine, etc.) når beslutninger tas i butikken. All annen informasjon på innpakningen får minimal oppmerksomhet i beslutningsøyeblikket.

2. I tråd med internasjonal forskning viser resultatene fra et norsk forskningsprosjekt ledet av undertegnede i 2019 at Nyt Norge-merket har ingen effekt på sannsynligheten for å velge norske produkter i butikk. Ni norske matprodukter var med i testen (kilde: kap 6 i Pettersen & Steen: Mot bedre vitende i norsk matsektor, Cappelen Damm Akademisk, 2020).

3. I forskningsprosjektet ble det også spurt om hvilken informasjon på innpakningen forbrukerne så etter da de valgte produkter. De fleste nevnte da produktmerkene (Gilde, Nordfjordkjøtt, osv.). Ytterst få nevnte Nyt Norge. For ett av produktene nevnte 3.8% at de (også) hadde sett etter Nyt Norge-merket, og dette var den høyeste scoren i undersøkelsen.

4. Matmerks egne målinger er villedende. Ifølge deres rapporterer, ser hele 37 prosent (!) etter Nyt Norge i butikken (2019). Årsaken til de skyhøye tallene ligger i Matmerks metoder. I stedet for å spørre åpent om hva forbrukeren ser etter, ber de deltagerne først gå gjennom en liste med «informasjons- og kvalitetsmerker» og krysse av merkene de kjenner til eller har hørt om. Nyt Norge er med på listen. Deretter stilles det ledende spørsmålet: «Hvilke av disse (på listen) ser du aktivt etter når du kjøper mat?» Det forutsettes altså at forbrukerne ser aktivt etter slike merker! Resultatet er en kunstig høy respons som villeder både styret, omsetningsrådet, handelen og industrien.

5. Kanskje aller viktigst: Pengene som brukes på Nyt Norge vil kaste langt mer av seg hvis de brukes til andre tiltak, som (a) generisk reklame for norsk mat på kategorinivå (for norsk kylling, norsk svinekjøtt, etc.) og/eller (b) utvikling av sterke lokale/regionale produktmerker.