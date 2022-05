Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det som for EU-tilhengere tidligere har vært en drøm kan nå se ut til å ha blitt mer realistisk. Ledende stemmer på ja-siden har tatt til orde for en ny norsk EU-debatt i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Europa er endret siden vi sa nei til EU-medlemskap i 1994. Den gang hadde Norge en plass ved det vestlige vinnerbordet som skulle styre verden i riktig retning. Slik ble det ikke. Verden og Europa er inne i en usikker tid som setter de overstatlig samarbeidsarenaene på prøve.

Likevel har EU den siste tiden trolig vist seg mer omforent og handlekraftig enn noensinne. Mens Sverige og Finland diskuterer medlemskap i Nato, kan vi få en debatt om norsk medlemskap i EU.

Skal ja-siden vinne en EU-debatt må de ta lærdom av, og være ærlige på, hva som gikk galt sist. Nei-siden har lyktes i å plante påstander om EU som vanlige folk har liten eller null anledning til å tilbakevise.

Det har skapt usikkerhet rundt norsk medlemskap. Når nei-siden viser til enkeltvedtak og direktiver som det påstås at står i kontrast til norske interesser, blir det fort premissgivende for samtalen vi har om EU. Effekten av denne strategien er at det spenner ben under ja-sidens mer overordnede poenger.

Norge står sammen med Europa om de fleste trusler, utviklingstrekk og interesser. Om ja-siden skal lykkes, må de bygge ned forestillingen om at det fra område til område er et motsetningsforhold mellom norske og europeiske interesser.

Det krever at de møter nei-sidens argumentasjon på samme konseptuelle nivå, og at de viser like stor interesse for å diskutere enkeltområder i EU. Usikkerhet mange føler blir nok sjelden borte ved at en innser at ja-sidens overordnede budskap veier tyngst. De må også imøtegås av faktiske motargumenter, og de sitter ja-siden heldigvis på.

Alle som bidrar til en EU-debatt, har ansvar for at det foregår på faktisk grunnlag. Inntil Norge har søkt om medlemskap og fått klargjort betingelsene, er mange av påstandene fra nei-siden åpne spørsmål, som journalist Sten Inge Jørgensen poengterte i Morgenbladet nylig.

En god EU-debatt fordrer at skremslene blir mindre, men også at ja-siden går nærmere inn på alt det bra som skjer takket være EU. Dette må samtidig kobles til en større helhet – om verdien av effektivt samarbeid i møte med en mer usikker verden, og hvilken betydning det vil ha at norsk representasjon er til stede i møterommet der avgjørelsene som angår oss tas.

En ny norsk EU-debatt bør innebære at vi setter oss mer inn i hva det europeiske fellesskapet betyr, utover å si ja eller nei. Det bør begge sider kunne enes om. Norsk ja-side må løfte de prinsipielle sidene ved EU-medlemskap. Men de må også fremstå mer offensive i møte med nei-sidens kjepphester, og snakke samme språk som dem som tviler.