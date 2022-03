Derfor bør du være mot det ekstraordinære uttaket av ulv

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Til sammen har fire personer vært med på streiken som begynte 18. februar og sluttet 25. februar.

Les også: Riktig og viktig uttak

For mange virket det som en drastisk aksjonsform, men formålet var ikke like ekstremt og kanskje til og med pragmatisk; vi synes nemlig at de dyrevelferdsmessige utfordringene ikke har blitt belyst godt nok i samfunnsdebatten.

Selv om du er for lisensfellinga, er det nemlig gode argumenter for at du burde vært mot det ekstraordinære uttaket av ulv.

I Norge står dyrevelferd og respekt for dyr høyt. Folk flest er opptatt av at dyr skal ha det bra mens de lever og spesielt er det viktig for flertallet at dyr blir avlivet på riktig måte med godt utstyr og bedøvelse dersom det er mulig.

Også i jakt, fangst og fiske har vi en rekke lover og regler for hvordan dette skal gjøres på den mest forsvarlige måten. I viltloven står det for eksempel at vilt ikke skal utsettes for unødige lidelser, noe som er videre forsterket av forbud mot motordrevet fremkomstmiddel og forbud mot våpen og ammunisjon som gir økt risiko for bomskudd og skadeskudd.

Annonse

Les også: Eide møter svenskene om ulvejakt

De lovhjemlene som regjeringa benyttet seg av da de satte inn det ekstraordinære uttaket, gjorde imidlertid at en kunne sette hele kapittel VI av viltloven til side. Nettopp det kapittelet som handler om hvilke jaktmetoder som er forbudte.

Kapittelet nevner blant annet human jakt, altså å forhindre unødvendig lidelse og skadeverk, noe man ellers ser på som selve grunnmuren av alle jaktprinsipper.

I bestemmelsen står det at departementet ikke kan garantere at alle ulvene i en familie blir skutt, særlig siden ulvene er mer mobile i parringstida. Dermed risikerer jegere å skyte en hann som da etterlater en drektig tispe som vil få store problemer med å fø valpene.

Utgreiinga av de hensyn som skulle veie opp for disse dyrevelferdsmessig «etisk betenkelige» momentene, er på sin side tynn kost.

Vi må snakke om de etiske problemene rundt det ekstraordinære uttaket og hva man har tillatt seg å tilsidesette av lovverk de fleste oppfatter som viktig. Parring- og yngletidsfredning er og har vært et viktig prinsipp som Norge ikke burde begynne å bryte.