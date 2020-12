Der kom den, ja!

Kommentator Fredrik Skaget Øien i Adresseavisen etterlyser flere bustede, uflidde kvinner i avisspaltene, i sitt innlegg "Beskjedne kvinner er et samfunnsproblem". Det er en vits på linje med «rusfritt arrangement» og «krig mot terror».

Jeg har ikke noe problem med å skrive sterke tekster. Men ofte skulle jeg gjerne signert under pseudonymene «Terje Eidsvåg», «Snorre Valen» eller «Mimir Kristjansson». Terje, Snorre og Mimir er dyktige og kunnskapsrike. De tjener gode penger på å mene noe. Mimir er faktisk så effektiv at han rekker å gi ut et knippe bøker om døde sosialdemokratiske menn mens han har tid til å være toppolitiker og småbarnspappa og øldrikker og kan kalle kulturministeren for tosk! Wow, sier jeg bare. Og jaggu fikk han ikke beste sendetid på NRK til å snakke om seks timers arbeidsdag her forleden også. Her har Magnhild Folkvord skrevet og mast om seks timers arbeidsdag siden lenge før Mimir ble født, uten å noen gang komme på tv for å snakke om det.

Selv synes jeg det er innafor å kalle noen for tosk, noen ganger. Man trenger ikke engang unnskylde seg med at man hadde drukket fem øl, som Mimir gjorde tidligere i år. Men, jeg prøver å se for meg selv kalle en av våre ministre for «tosk». Det hadde ikke stått stille hos Resett, Document og alskens ytre høyre-blogger, og innboksen hadde vært fylt til randen av menn med flagg som profilbilde og beskjeder om at jeg kunne reist til Somalia eller ha syriske flyktninger boende i min vagina (Ja, dette er reelle eksempler fra innboksen min og fra Twitter).

Og om jeg i tillegg hadde unnskyldt meg med at jeg hadde drukket fem øl? Gud hjelpe og bevares. Fem øl. Jeg hadde vært dritings. Ustabil. Ikke i stand til å ta del i den offentlige debatten. Sikkert ikke i stand til å ta vare på meg selv, engang. Rett og slett en kvinne som sliter med uønsket atferd ved egen omsorg.

Jeg er takknemlig for at vi har sånne bustete typer som Mimir, så skarpe penner som Snorre og Terje. Men jeg skulle gjerne likt å se at kvinner som tok deres plass, hadde blitt tatt like seriøst. Da amerikansk politikks stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez ble verdenskjent med sin kapitalismekritikk, kvitterte Aftenposten-kommentator Frank Rossavik med «Hun kan bli litt mye». Hun kan bli litt mye, ja. Som om det ikke har vært litt vel mye menn som har ment om alt de ikke har greie på i avisspaltene siden tidenes morgen. Én kvinne ble litt vel mye i monitor for Rossavik.

Nettavisen publiserte nettopp et intervju med nasjonalkonservatisten Asle Toje, der han kommenterte Klassekampen-journalist Carline Tromps kritikk av boka hans. Toje svarte at han ikke kunne forholde seg til hva Tromp følte for den. Ikke mente der altså, men følte. Kanskje var Tromp premenstruell og slet med egne følelser. Eller vent nå litt - er ikke Asle Toje den som føler her?

Kvinner er nøyaktig like kunnskapsrike, dyktige, toskete og flinke til å drikke øl som menn. Og vi mener like mye. Det er samfunnets, og særlig menns oppgave å forstå at vi mener - ikke føler. Og vi er ikke irrasjonelle - vi er uenige. Vis meg en kvinnelig Mimir Kristjansson, som samfunnet tar like seriøst. Og jada, kjære kommentarfelt. Det er bare å poste bilder av Ellen i Parterapi når dere leser denne. Der kom den.

Innlegget ble først publisert i Midtnorsk debatt.