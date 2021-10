Den urbane elitens skattefordeler

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I perioden mellom 2002 og 2020 har gjennomsnittsprisen på en 200 kvadratmeter enebolig i Oslo blitt tredoblet fra 4,1 millionner kr til 12,3 millioner kroner. Dette utgjør en skattefri inntekt på cirka 430.000 kr per år.

Dette har skjedd samtidig som mer grisgrendte strøk har opplevd fraflytting, stagnerende eller endog fallende boligpriser i enkelte kommuner. Den urbane elitens skattefri boliginntekt er til sammenligning også tilnærmet lik medianinntekten per husholdning etter skatt for hele landet basert på sist tilgjengelige statistikk fra SSB (2019) det vil si også cirka 430.000 kroner på årsbasis.

I denne sammenheng skal det heller ikke glemmes at bolig på grunn av sin lave ligningsverdi også er et utmerket «gjemmested» for øvrig formue. Medlemmer av den urbane Oslo-eliten kan således «gjemme» inntil 9,2 millioner kroner av den ellers skattbare formuen i boligen. Jo større og dyrere bolig, jo mer formue kan gjemmes. Dette er en mulighet som i praksis ikke eksisterer for næringsdrivende eller beboere i utkantkommuner.

Den urbane eliten (inklusive stortingsrepresentanter) er ikke fattige. I dag har statsforvaltningen, med klart tyngdepunkt i Oslo, klart høyere gjennomsnittlig årslønn enn både kommuneforvaltningen og privat sektor og offentlig eide foretak, som er de tre sektorer SSB bruker i sin statistikk.

Lønnsmottagere, private næringsdrivende eller eiere av små og mellomstore bedrifter i Distrikts-Norge har ingen slike gjemmesteder for sin formue - de har heller ingen tilsvarende skattefri boliggevinst.

Hvor rimelig er dette når størstedelen av statens inntekter direkte eller indirekte kommer fra «distriktene»? (Hvor mange oljeplattformer, oppdrettsanlegg m.v. finner man i Oslofjorden?)

Er «distriktene» bare til for å finansiere urbanelitens luksusforbruk?