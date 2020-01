Svikt i matproduksjonen på land vil likevel kunne bli den mest alvorlige konsekvensen av klimakrisen.

«Jeg er visst kommet paa feil klode

Her er saa underligt»,

Slik avslutter Sigbjørn Obstfelder diktet Jeg ser. Dette er også den følelsen jeg sitter igjen med etter å ha hørt på politiske debatter om klimaendringene. Kanskje føler jeg ikke at jeg er kommet på feil klode, men at debattantene hører hjemme i en annen tid.

Det virker som om politikerne har evigheter på seg til å løse problemene. De når ikke klimamålene for 2020 (heller), men hva gjør det når man kan sette nye klimamål for 2030? Det er få som vil konkretisere hvordan målene skal nås, men når vi nærmer oss 2030, kan man jo sette seg nye mål for 2040. Og dessuten skal jo Norge bli klimanøytralt i 2050 – lenge etter at dagens ledende politikere er gått av med pensjon.

Vi skal fortsette å lete etter olje, selv om vi allerede har funnet mer kull, gass og olje enn klimaet kan tåle. Vi skal åpne nye oljefelt som vil fortsette å produsere flere tiår etter at vi skal være klimanøytrale. Disse debattene kunne kanskje vært relevante for 30 år siden da FNs klimapanel la fram sin første rapport. I dag virker de uten kontakt med virkeligheten.

For sent og for lite – og for enkelt. Alle de store miljøproblemene – klima, biologisk mangfold, rovdrift på ressursene, forurensning av vann og jord – er tett knyttet til hverandre. Mange av tiltakene som foreslås for å møte disse utfordringene, gjør ikke annet enn å forflytte problemene.

Biodrivstoff som skal redusere klimagassutslippene, ruinerer jord og skog, ny teknologi som skal erstatte fossil teknologi, er avhengig av utvinning av sjeldne metaller osv. Sammen truer disse krisene vår videre eksistens, men de diskuteres som om det dreide seg om skolefrukt eller lokalisering av en idrettshall.

Vi får høre at vi først må gjøre de tiltakene som er billigst. Hva betyr egentlig det? For det første at vi har tid til å vente med de tiltakene som vil koste (og det har vi ikke). For det andre, at det er de som forurenser minst (fattige mennesker og fattige land) som må kutte først og mest i sine (små) klimagassutslipp. Er det noen som tror at vi kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader på denne måten?

Debatten preges også av stadig tilbakevendende avsporinger: «Norsk olje forurenser minst» – men alle vet at over 90 prosent av CO2-utslippene kommer fra bruken, og ikke utvinningen av oljen. Og bruken av norsk olje forurenser like mye som bruken av olje fra andre forekomster.

Mat og klima Svikt i matproduksjonen på land vil likevel kunne bli den mest alvorlige konsekvensen av klimakrisen.

Equinor kjøper seg nå inn i Aftenposten nye podkast for ungdom for å publisere politisk reklame forkledd som redaksjonelt stoff. Oljebransjen har lansert nyordet oljeskam, mens det er den selv og dens politiske tilhengere som burde skamme seg for å holde de ansatte i oljebransjen for narr, og nekte å sette i gang den omstillingen de vet må komme.

Det er oljelobbyen og oljepolitikerne som setter oljearbeidernes arbeidsplasser i fare ved ikke å begynne i tide med å bygge opp nye arbeidsplasser for framtida. Tempoet i det grønne skiftet kunne passet på 1980-tallet.

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) vedtok i høst å fase ut norsk oljeproduksjon for å redde klimaet. I Politisk kvarter (NRK P2) 23. oktober diskuterte lederen i KrFU, Edel Marie Haukland, med Krfs stortingsrepresentant Tore Storehaug fra energi- og miljøkomitéen. Ganske raskt klarer Storehaug å avspore debatten til å dreie seg om vern av noen få «sårbare områder» – uten større betydning for volumet i norsk oljeproduksjon. Motsetningen mellom å fase ut oljeproduksjonen og å fortsette som nå gjennom hele dette århundret, ble av energi- og miljøpolitikeren karakterisert som at «vi er enige om målene, men litt uenige om virkemidlene».

Verst av alt er kanskje fornektelsen av alvoret i klima- og miljøkrisen. Måten vi produserer mat på bryter ned karbon, utarmer jorda, og sender karbonet ut i atmosfæren. Fisken vi fanger i havet inneholder mikroplast – den eneste endelige sluttstasjonen for olje som ikke blir til CO2. Havene selv forsures og mister evnen til å ta opp CO2, og til å produsere den livsviktige gassen oksygen. Livet i havet er truet.

Svikt i matproduksjonen på land vil likevel kunne bli den mest alvorlige konsekvensen av klimakrisen. En global temperaturstigning på to grader kan ødelegge matforsyningen for over milliard mennesker ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender fra 2015. Midt oppe i dette krangler politikerne om norske klimagassutslipp gikk opp eller ned med 0,9 prosent i fjor – mens de måtte gått ned med over 7 prosent for at vi skulle vært i rute ifølge Parisavtalen som vi har skrevet under på.

Greta Thunberg klarte å sette klima- og miljøkrisen øverst på dagsorden i FN i høst, og tvang verdens ledere til å se hvilken tilstand de har satt kloden i. Dét burde en tenåringsjente ikke gjort, ifølge mange sindige kommentatorer.

Igjen sporer de av med påstander om at hun lider av Asbergers syndrom. Med hva lider våre virkelighetsfornektende politikere av?