Den tredje statsmakt og domstolskommisjonen

14. oktober kunne ein i denne avisa lesa nok eit ukritisk forsvar for domstolskommisjonen si innstilling frå domarstanden. Denne gongen ført i pennen av ei gruppe tingrettsdomarar med utsiktspunkt i Fredrikstad og Halden, to byar tett i tett i Østfold, vårt tredje minste fylke.

Domarane våre er den tredje statsmakt, og er viste den høgste tillit me som samfunn kan visa nokon utanom vala våre. Denne mangelen på kritisk refleksjon over andre sider ved innstillinga enn dei reint faglege frå dei som me, ja faktisk konstitusjonelt, skal rekna blant våre fremste kvinner og menn, er urovekkjande.

Det er påtakeleg at det ikkje vert reflektert over dei samfunnsendrande verknadane som ei nedlegging av domstolar vil ha for dei lokalsamfunna som vert råka. Dette er den ruvande statlege institusjonen, som saman med lensmannen og futen (i tydinga den som skriv ut og krev inn skatt) inntil no relativt nyss, alltid har vore nær dei han er til for.

Desse institusjonane har sytt for at distrikta har hatt kompetanse. Domstolane ikkje berre ved domar og domarfullmektigar, men òg ved dei sakshandsamarane som er knytt til domstolane. Og desse vil ikkje vera åleine om å forsvinna om reforma vert sett ut i livet. I dag er det eit juridisk miljø rundt desse institusjonane i form av t.d. advokatpraksisar. Det er lett å sjå for seg at dette miljøet, over tid, vil forvitra lokalt og verta dregne mot byinstitusjonane.

Representantane for våre fremste kvinner og menn frå Fredrikstad og Halden bagatelliserer reiseavstandar i domstolssamanheng. Det er så få av oss som må oppsøka domstolar meir enn ein gong i livet seier dei.

Då er det slåande at dei ikkje reflekterer at det faktisk er den same gruppa menneske som vert råka av dette som òg vert råka av at den eine gongen, eller dei svært få gongene, i livet dei har bruk for hjelp frå politiet er politiet så langt vekke at det ikkje er noko hjelp i dei.

Eller som må transporterast i ambulanse fleire timar ved fødsel eller alvorleg sjukdom/ulukke. Eller som må ta feriedag frå jobben for å kunna fornya førarkort eller pass, eller dersom dei skal sjå til ein nærståande som er innlagt på sjukehus. Og som i framtida kan måtta bruka feriedagar for å få hjelp til å setja opp eit testament, gjennomføra eit arveskifte eller ei (fredeleg) skilsmisse.

Domstolkommisjonen har skrive mykje om digitalisering, men det munnar ikkje ut i noko anna enn at det er sentraliserte domstolar som skal styrkast digitalt. Då er det både iaugefallande og svært oppsiktsvekkjande at det ikkje vert reflektert over at potensialet for digitalisering faktisk er gode argument for den motsette konklusjonen av det kommisjonen har kome fram til.

I dag foregår det avansert produktutvikling via digitalt samarbeid. Forskingsinstitusjonar samarbeider digitalt om krevjande forskingsprosjekt. Utdanningsinstitusjonar utdannar svært kompetente kandidatar digitalt, heilt eller delvis. Lækjarar stiller diagnosar digitalt. Lista over døme på digitalt samarbeid og kompetanseutvikling kan gjerast lang.

Regjeringa vår held fram breibandsatsing som noko som skal vera grunnlaget for sterke distrikt i framtida. Ja, ho held seg til og med ein digitaliseringsminister som har som oppgåve å arbeida for at me kjem så nær det heildigitaliserte samfunnet som mogleg.

Tingrettsdomarar kan i dag ha tilgang til digitale møterom der dei kan ha det kompetanseutviklande samværet med kollegaer og rettsvitskapsfolk som dei gjev uttrykk for å sakna i dag. Dersom det er saker som krev spesiell domarkompetanse som den lokale tingretten ikkje har kan det oppnemnast settedomarar med spesialkompetansen som er digitalt til stades i rettssalen.

Kva er det med rettsvitskapen som gjer at den tredje statsmakt, etter kvart til skilnad frå det meste anna i eit moderne samfunn, er avhengig av fysisk samlokalisering for å kunna praktisera forsvarleg og god rettstryggleik?