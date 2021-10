Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hallvard Neergård tar i Nationen til orde for at vi ikke lenger skal ha ulv i Norge.

Når man kommer med et slikt utspill forventer man at det skal komme argumenter som virker gode. Og i starten av innlegget hans forventet jeg faktisk at her skal det komme noe.

Han sier at motpolene mellom ulv og sauedrift er langt fra de eneste argumentene. Når han da ender opp med at væpnet konflikt vil kunne oppstå om vi ikke fjerner ulven fra faunaen vår faller jeg av.

Men NRK-saken som omhandlet hvordan forskning ikke blir trodd på. Verken av politikere eller den vanlige mannen i gaten, så kan en forstå hvordan syn som Neergård sitt kan oppstå.

Dessverre er det ikke bare på dette feltet at forskning ikke blir trodd. Og det sies i artikkelen noe vesentlig.

Altfor mange av synene i slike konfliktsaker blir besluttet eller ført frem på følelser. Selv om forskning sier at for villbestanden er det bra med rovdyr. Så tror ikke folk på det. Historien om den store stygge ulven har fått for sterkt fotfeste.

Den dagen vi følger Neergårds ideer når vi skal forvalte eller temme naturen har vi tapt fremtiden. Å tro at vi skal bekjempe klimakrisen ved å fjerne all natur som vi ikke liker eller misforstår er grunnleggende feil.

Vi må heller tilpasse oss bedre naturen. Kun slik kan vi gi ungdommene som brøler for klima og mennesker som er redd for fremtiden, håp for fremtiden. De er bekymret av helt reelle følelser. Som er underbygget av forskning.

Noe helt annet enn artikkelforfatterens synspunkter i artikkelen er.