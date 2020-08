Den store investeringa

Desse spørsmåla får eg av alle som er innom for å sjå nyfjøset på Plassen. Til no så har eg svara noko slikt som at både eg og kyrne er godt nøgde med den nye arbeidsplassen, men korleis det EIGENTLEG går, kan eg svara på når me har kome oss gjenom det fyrste heile produksjonsåret.

Og no er me der. Kyrne er inne i siste månad med produksjon før avsining. Så no må eg vel svara skikkeleg på spørsmålet. Økonomisk har det gått betre enn venta - det har rett og slett vori lettare å betale driftskostnader, medan tidsbruken har vori litt større enn det eg såg for meg. Nybygget fungerar veldig godt, særleg er eg glad for at eg valde slepplaft. Lite fukt, god luft, lite støy og fin utsjånad. Både eg, familien og kyrne trivst med mjølkeroboten. Eg angrar altså ikkje på investeringa - sjølv om det vart ein god del dyrare enn planlagt.

Planlegging ja, det blir ein aldri for god til. Det vart ein dugeleg sprekk - og den kom i hovudsak av at eg ikkje gjorde heilt som planlagt. Me planla fjøs med gjødselkum, men bygde med full gjødselkjellar. Bygget vart både finare og meir praktisk - men dyrare fordi eg ikkje hadde sett for meg at heile huset måtte flytjast eit par meter. Eg angrar absolutt ikkje på endringa, men tenk om eg hadde hatt ekstrakostnaden med i søknaden til Innovasjon Norge! Då hadde søknadsgrunnlaget vori større, og eg hadde kanskje fått endå meir tilskot.

«Det er ei kjempeutviding i prosent - men ikkje i praksis.»

Maksimalt investeringstilskot både frå Innovasjon Norge og frå Vinje kommune var utslagsgjevande for at det blei bygging. Utbygginga blei også ei utviding - som det gjerne blir - frå 10 kyr på båsen til maks 18. Frå 50 tonn mjølk i året til 100. Det er altså ei kjempeutviding i prosent - men ikkje i praksis. Me har framleis eit lite gardsbruk. Og det er litt av poenget - ein treng ikkje ha eit stort bruk for å greie seg, men ein må ha det lettvint! Slik at ein t.d. kan ha tid til anna arbeid, slik at det er enkelt for den som skal avløyse, og ikkje minst for at det skal vera så attraktivt som råd å overtaka den dagen ein «legg opp».

Garden Plassen fell rett inn i kategorien småbruk. Utan investeringstilskotet frå Innovasjon Norge og Vinje kommune hadde ein ikkje forsvart investeringa på 5 millionar. Det hadde sjølvsagt heller ikkje gått utan ei brennande lyst til å få det til. Men at det var nokon som trudde på prosjektet - både på det lokale næringskontoret og hjå store skumle Innovasjon Norge - blandt rådgjevar i bondesamvirket - hjå lokalbanken, og ikkje minst hjå andre bønder både nært og fjernt - det gjorde avgjerdsla om utbygging og låneopptak mykje lettare.

Så når eg no ser at Agri Analyse tek til orde for å gjeva ein milliard i støtte til investeringar på små og mellomstore bruk, heiar eg så høgt eg kan! Det er no så banalt enkelt at dersom du ikkje kan auke inntekta nok til å bera investeringa, treng du enten milde gåver for å redusere lånet (slik som eg fekk), eller skrinleggje heile investeringa. Det seiste er kanskje det enklaste, men då ryk heile målet med å oppretthalde små og mellomstore mjølkebruk over heile landet.

Eg kan forstå at dette kan virke urettvist for dei som har store bruk med investeringsbehov, men dersom det er eit politisk mål å behalde dei små - må dei små få særhandsaming. Eg trur til dømes det hadde vori ein god ide å gjeva små mjølkebruk ekstra tilskot til kjøp av mjølkerobot, særleg fordi det kan auke motivasjonen til dei som skal overtaka bruket. I det heile vil det vera meir attraktivt å overtaka eit moderne driftsapparat, enn eit som strir med både dyre- og folkevelferd.

Jau, det går rektig bra i fjøset. Eg har tru på at eg greier å handsame gjelda, og eg gler meg til å fylle mjølkekvota. Eg angrar absolutt ikkje på investeringa, og vonar verkeleg at eg får selskap av rektig mange i åra som kjem. Men då må investeringsstøtta opp, slik at ein unngår raude tal i rekneskapen i åra etterpå. Men kanskje er det aller viktigaste med ei slik støtte er å bli verdsett. Det er nok den aller største motivatoren