I dag har me byrja den stille veka. Dagane mellom palmesundag og skjertorsdag. Vanlegvis er dei slett ikkje stille – dette er dagane då husa på garden blir fylde av sysken, svograr, svigerinner, nieser og nevøar. Av og til dukkar det opp andre vener også. Hundar og kattar, ja endåtil kaninar har me hatt på vitjing i den stille veka. Alle aldrar samla rundt langbord til gode måltid, brett- og kortspel – og diskusjonar om neste dags ekspedisjon.

Alle har minne om strålande sol, kaffikoking og pylsesteiking ved bålet. Hopptevling i næraste småskavl der alle fær ei appelsin i premie. Alle har minne om ekspedisjonen over fjellet og heim – og dei fleste har minne av det positive slaget. Det er iallfall aldri nokon som hugsar kor strabasiøst det kan vera å koma seg ned den siste kilometeren – der det anten er knallhard skuterslepe eller gjennomroten vårsnø som gjer sitt beste for at hjelpekorpset skal få oppdrag.

I starten av den stille veka er forventingane store til den perfekte ekspedisjonen. Der ingen har bakskreidde ski, alle har nok mat og sola bakar deltakarane påskebrune og passeleg møyre. Me drøymer om topptur med utsikt over heile Hardangervidda, om appelsinar og sjokolade.

Og jammen fær me som regel draumen oppfylt også. For påskene med uvêr bleiknar og blir mest borte i minneboka vår. Sjølv om det nok kan koma blaff av stri motvind, snøfokk og sludd midt i fleisen – og iskalde fingrar som prøvar å få fyr i fuktig never.

Sure ungar – og ikkje minst sure kjeringar (ikkje grunnlaust, må eg vedgå). Ilske blikk mellom sysken – sjølv om dei er langt over førti! Og midt i det heile kjem dei helsikes bikkjene og kvelvar snø over den stakkars vesle flamma som so vidt har livna til i den fuktige neveren!

"Er me heldige, får me kanskje base for luftambulanse. Men som med påsketuren, er den også avhengig av vêret."

Men trass usemje og laber stemning, så trommar me saman til tur att så snart høvet byd seg.

Påska er eit familiehøgdepunkt. Som storfamiliearrangement slår den jola langt ned i støvlane. Dette er høgtida der alle møtest. Dette er veka der me blir kjende med vaksne onkelungar og kjærastane deira.

Les også: Ekkokammerjammer i sosiale medium

Annonse

Grunnlaget for det store familiefellesskapet vert lagt i påska, fordi me vert tromma saman både på tur, rundt middagsbordet og ved spelebrettet. Og så slepp ein jolas forventingspress. Dersom det ikkje går etter planen i påska, kan me berre skulde på vêret!

Men ikkje i år.

For ei fjellbygd som Vinje er påska årets største energitilskot. Då fyllest hyttene, hotella, forretningane og dei få serveringsstadene med folk som legg grunnen for mange arbeidsplassar. Det er liv og røre i bygdesentera våre, og i alpinanlegga går trekk og løypemaskiner for fullt for å leggje tilhøva best mogleg til rette for gjestene våre. Og for ei vekes tid, kjenner me oss faktisk litt urbane her oppunder fjellheimen.

Me er veldig krye av at så mange gjerne vil ha hytte her hjå oss. Men der er eit men som no har blitt veldig tydeleg: Den lokale helsetenesta har ikkje kapasitet til å taka seg av så mykje folk. Kommunen er ikkje rigga for det, og me har visst om det lenge.

Les også: Me må leve opp til inntrykket me prøver å skape

Kommuneoverlegar landet rundt har vori bekymra, og har sagt ifrå. Til liten nytte. Det kunne faktisk ha sett annleis ut, dersom lokalsjukehuset, som for oss låg på Rjukan, hadde fått tilført kapasitet i staden for å bli nedlagt.

I striden om Rjukan sjukehus var eitt av hovudargumenta for vidare drift – og helst med tilførsel av ressursar i staden for nedskjering – at sjukehuset låg i ein stor hytteregion. Argumentasjonen fall på steingrunn, og dermed mista regionen eit viktig helseføretak som kunne vori rigga for å taka i mot hyttefolk i tillegg til eigne innbuarar.

Er me heldige, får me kanskje base for luftambulanse. Men som med påsketuren, er den også avhengig av vêret. Hadde me hatt behov for eit like strengt hytteforbod, dersom hyttekommunane hadde vori rigga med helseføretak til å taka seg av hyttefolket?

Les også: Koronaepidemien må få konsekvensar for sjukehuspolitikken

Eg vonar koronakrisa kan føre til endringar på dette feltet, slik at folk kan nytte hytta si slik dei hadde tenkt, også i krisetider.

Me saknar nemleg familien og hyttefolket, og me saknar liv og røre og kø i skisporet!

I år vert den stille veka altfor stille.