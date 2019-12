Kortfattet blir i mange tilfeller den norske modellen ofte omtalt slik: Vi har reell medbestemmelse på arbeidsplassen, lite autoritære sjefer, ordnede lønns- og arbeidsvilkår og vi kan inngå lokale særavtaler tilpasset den enkelte arbeidsplass igjennom felles forståelse, god dialog og godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Avtalen om 6-timers arbeidsdag (30 timers uke) på Tine Heimdal er nok ett av de aller beste bevisene på en vellykket lokal særavtale og hvor konstruktivt et slikt samarbeid kan være.

Det er allikevel en rekke trusler mot den norske modellen, og det er den stadig økende internasjonaliseringen der blant annet ideer og kunnskap deles på tvers av landegrenser. I debatten om norsk arbeidsliv og internasjonalisering argumenteres det for internasjonale styrings- og ledelsesmodeller, som for eksempel Lean og Human Resource Management (HR). Dette anbefales spesielt ut ifra et effektivitetsperspektiv, noe som utfordrer samarbeidsrelasjonen og demokratiet som veldig mange år har preget de nordiske landene og spesielt Norge.

Det lokale partssamarbeidet mellom fagforeningen og lokal ledelse på arbeidsplassen trues derfor med innføring av disse internasjonale styrings- og ledelsessystem, eksempelvis HR som blant annet er mer opptatt av standardisering, målinger og individuelle prestasjoner enn det kollektive i sin tilnærming til ansatte. Det medfører at det representative system med tillitsvalgte og verneombud i større grad settes på sidelinjen og det er alvorlig.

Så hva har egentlig skjedd med Norges posisjon som ledende i samarbeid og demokrati i arbeidslivet?

Er avviklingen av den lokal særavtalen om 6-timersdagen også ett av beste eksemplene vi har så langt på forvitringen av det lokale partssamarbeidet?

For en kan jo stille seg undrende til motivene til Tine-ledelsen. Den lokale særavtalen som var tuftet på et lokalt partssamarbeid, ble jo ikke lenger lokal, da det var direktører på konsernnivå som i praksis sa opp en lokal særavtale.

Økonomi, urettferdighet og misunnelse var begrunnelsen.

Det er gitt uttrykk fra Tines ledelse om at dette var en urettferdig ordning og at det er en av grunnene til at særavtalen om 6-timers arbeidsdag/30 timers uke måtte avvikles. Disse argumentene har definitivt ikke rot i virkeligheten, i hvert fall ikke innenfor det omfangsområdet, hvor NNN har ca. 2400 medlemmer.

Disse NNN-medlemmene er i all hovedsak ansatte innen områdene Produksjon og Logistikk med alle meieriene, pakkeriene, terminalene og distribusjons- og tanktransportavdelingene i Tine. Så det må i tilfelle være noen i andre mer administrative roller i Tine som har uttrykt en slik voldsom misunnelse og urettferdighet. Det i seg selv er veldig betenkelig …

Det var en svært liten økonomisk gevinst mellom alternativet på 6,5 timer og 7,5 timer i det totale Tine-perspektivet, men derimot en stor psykososial gevinst for de ansatte og deres familie. Når de ansattes tillitsvalgte argumenterte for det, så svarte ledelsen: “Vi har troen på at vi på sikt vil kunne hente ut enda mer fra fabrikken, når de ansatte jobber lenger dager. De vil sikkert bli litt demotiverte i begynnelsen, men så går det seg til etter hvert …”

Og da de ansatte foreslo å avstå fra lønnsoppgjøret for å kompensere det økonomiske, svarte ledelsen følgende; “Vi noterte det, men vi tror likevel vi kan spare mer på å øke arbeidstiden, svarer Høgås.” (Utrag fra NRK Trøndelag.)

Med dette må man tilbake til spørsmålet om motivet.

• Vi tillitsvalgte ser at den lokale forhandlingsretten er under sterkt angrep og ønsker å sette den norske modellen med reell medbestemmelse på agendaen!

• Vi kan ikke sitte stille å se på at Hovedavtalens intensjon og våre opparbeidede rettigheter sakte, men sikkert blir pulverisert!

• Vi må kjempe for den norske arbeidslivsmodellen og kan ikke la dette skli forbi!

• Tariffavtalen er gjort gjeldende lokalt og er en kollektiv avtale!

Vår fremste oppgave som tillitsvalgte er å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer og vi oppfatter nå et angrep på selve grunnpilaren i tariffavtalen!

Dette handler altså ikke om at en avtale om 6-timers arbeidsdag er sagt opp, det handler om å ta opp kampen for reell medbestemmelse og lokale særavtaler på arbeidsplassene.