I motsetning til tidligere generasjoner, mangler vi ikke midler og redskaper til å forme framtida. Snarere er de virkemidlene vi rår over blitt så sterke at vi ikke lenger føler at vi behersker dem.

En forfatter som har behandlet dette paradokset i mange bøker, er Jean-Marie le Clézio, som ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2008. Le Clézio ble født i Nice, helt sørøst i Frankrike i 1940, og foreldrene var britiske statsborgere med slekt fra øya Mauritius i det Indiske hav.

I de første romanene han skrev, på 1960- og 70-tallet, var temaet menneskets fremmedgjøring i en følelsesløs teknisk kultur. Romanene utspiller seg i betongørknene som ble skapt rundt de store byene, uttrykk for en aggressiv kultur der det sårbare mennesket nesten bokstavelig ble knust mellom stål og asfalt. Personene vi møter framstår nærmest som uvelkomne gjester i det landskapet de selv har skapt. Dystopier ville vi kalle disse bøkene i dag.

Senere virker det som Le Clézio, nesten som en mental nødvendighet, snudde perspektivet. Menneskene kom i forkant, betongen og asfalten ble skjøvet i bakgrunnen, og personene i romanene og novellene kom ut av ensomheten, knyttet bånd mellom seg, og ikke minst med alt det andre som lever i naturen.

Her møtes undertrykkeren og den undertrykte, menneskeligheten og umenneskeligheten, mennesket og naturen.

Selv satt han ofte på strendene og skrev: «Ved å skrive på strendene, forsøkte jeg egentlig, og klarte også etterhvert, å få kontakt med den virkelige verden, med den naturlige verden». Ikke minst den poetiske novellen Mondo (filmet av Tony Gatlif, tilgjengelig på youtube) fra 1978 viser denne overgangen fra det kalde til det varme, fra det døde til det levende, fra ensomheten til sammenhengen hos ham.

Annonse

Le Clézio selv har alltid vært åpen mot verden, en nomade på leting etter sine røtter – i Nice, på Mauritius, i Bretagne, men også etter fellesskapet med mennesker overalt i verden, fra mayasamfunnene i Mexico til Sør-Korea der han underviser i fransk litteratur.

Røtter blir noe levende, noe som er i bevegelse for en som har en så sammensatt bakgrunn som le Clézio. I romanen Le Chercheur d'or (Gull-leteren) følger han i kjølvannet til fjerne forfedre på jakt etter en gullskatt på en øy i det indiske hav, for til slutt å oppleve at den virkelige skatten ligger i kjærligheten til livet og verden.

I romanen Alma (2017) går reisen igjen til Mauritius. Den ene hovedpersonen, Dominique, kalt Dodo, er en utstøtt vagabond med vansiret ansikt av en kjønnsykdom, den andre, Jérémie Felsen, etterkommer etter slaveeierene som drev sukkerplantasjene. Historiene deres krysses gjennom historien til fuglen Raphus cucullatus, også kalt dodo etter lyden den lagde.

Raphus cucullatus fantes i store flokker på Mauritius inntil øya ble kolonisert. Fuglen, som nesten ikke hadde vinger, ble et lett bytte for menneskene, som ganske raskt utryddet den fullstendig. Samtidig ble skogene på øya rasert for å gjøre plass til monokulturer med sukkerrør, som «ruinerte jorda, mennesket og samfunnet».

Et eksemplar av fuglen i 1628 ble fraktet – innesperret i lasterommet på et skip, på samme måte som slavene – til London, der den døde av kulde og sorg i en kald bakgård:

«Det kunne vært før, i regntiden i dalen, men det regner ikke, himmelen er trist og uten bevegelse. Bare denne lukten av kull, dette støvet som trenger inn i kroppen, som gjør at man hoster. Også, i bakgården, hagler steinene, det er menn og kvinner, barn også, de kaster steiner, små jernbiter, spiker, kobberslanter, de faller ned med en spiss lyd som skremmer, de faller og ruller, og gården, og den bleke mannen skriker, han gir ordre: «spis! Spis!», og de andre mennene og kvinnene og barna også skriker, de veiver med armene. Men steinene er døde, de slår mot bakken i gården og beveger seg ikke mer. En begynte, som en lek eller i sinne, armen han hev steinen, en ond stein som biter og får blodet til å renne, en stein som vil drepe, som før da sjøfolkene jaktet i bukta og fuglene falt uten å forstå. Andre følger etter, de kaster småstein, jernbiter, et dødelig regn. Og så lysner det av dag, men det er ingen utvei, ingen gjemmesteder. Og så plutselig, et stort tomrom, et hull innerst i kroppen, hjertet slår ikke lenger, har ikke lenger kraft til å bevege beina, til å få vingene til å slå, nebbet er tungt, faller mot bakken. Tungen er tørr og sur, øynene lukker seg. Et øyeblikk blir alt klart og stille, trærne bøyer seg, bekken synger, sola er mild, vinden stryker varlig, fuglesangen vugger, en lyd glir gjennom halsen, coo-coo, stemmene ruller, dodo er tilbake på øya si, for alltid...».

Historien er som et krysningspunkt i le Clézios forfatterskap. Her møtes undertrykkeren og den undertrykte, menneskeligheten og umenneskeligheten, mennesket og naturen, det følelsesløse og det sårbare, fortiden og det den kan lære oss om vår samtid og hvordan vi bør og ikke bør handle i framtiden. Mennesket møter sin egen frihet og ufrihet.

Hvordan handler vi – i 2020 – vår egen og naturens sårbarhet? Historiene om den utstøtte Dodo og fuglen dodo kan minne oss om hvor mye svakhet som kan ligge i vår styrke – og omvendt.