For nokre år sidan var det ein Frp-medlem som hadde eit innlegg i Haugesunds avis der han skreiv om lag dette: «Dersom det er sant at vi bur i det beste landet i verda, så må vi i alle fall få bort den fordømte skatten!» Ein annan (med høg utdanning!) sa det slik: «Staten er den verste tjuv – han tek pengane våre!»

Det ser ut som folk (flest?) ikkje forstår at skatten trengst for å halda oppe det gode samfunnet me har – og det kan nyttast ut: Høgre og Frp har i årevis hatt som sitt fremste argument: «Mindre skatt». Dermed har dei gjort ein god jobb, og kan veljast opp att – og motparten vil aldri nå fram dersom dei aukar skattane.

Kva gjer ein så, dersom det gode samfunnsliv skal «haldast oppe? Jo, kommunestyra må ta den sure jobben å innføra eigedomsskatt slik at vi framleis kan kallast det beste landet; og folk har ei kjensle av at Stortinget har gjort den «gode» jobben, og kommunestyra har gjort den «dårlege» jobben.

Dessutan måtte statstilsette – lærarar, sjukepleiarar og politi – få ei lønsutvikling som ikkje følgde lønnene elles. Som argument for det, vart nemnt at dette var folk som hadde ein kultur som gjorde at det var «unaturleg» for dei å laga bråk! (Gro Harlem Brundtland fortalde om den fantastiske, idealistiske lærarinna si, og då lærarane streika, var det uventa. Og ho hadde rett, for det fanst lærarar som såg på streik som synd). Lærarstreikane førde aldri fram: Det vart tvungen lønsnemnd – og ingenting. Dei skulle vera med og «finansiera» skattelette – med mest til dei rikaste.

Stortinget tek ansvar på den måten at det prøver å halda oppe det gode samfunnet med mindre pengebruk, og der kjem framlegga om å slå saman kommunar. Då oppnår ein to «ting»:

1) Di større kommunane blir, di mindre har dei som bur i utkantane å seia i sitt nærområde. Fleirtalet er alltid ein annan stad. Det er eit dårlegare demokrati.

2) Di større kommunane blir, di lettare er det å «finna» område som har problem med å halda oppe skular, butikkar m.m. i nærmiljøet, I staden for å bruka pengane til å stimulera til vekst i slike område, vert dei brukte til å ta imot dei som flytter dit det er «nok folk frå før».

Det kan ikkje halda fram slik. Skattane må aukast slik at vi kan ta «heile landet» i bruk, og ein del av avgiftene bør fjernast – først og fremst dei som slår urettferdig ut.