Den fiktive historien bak leverposteibildet

Dette er svaret jeg burde fått:

"Hei der! Vi har lyst å bruke et bilde av deg på leverposteiboksen, men i forkant er det viktig at du vet hva du faktisk reklamerer for.

For å lage leverpostei begynner vi med å kvele griser med en forferdelig vond gass. De får panikk, men bare i 15–30 sekunder. Prøv og hold pusten så lenge, det er ikke så lenge, så det går greit. Så henger vi grisen etter beina, stikker den i halsen med en veldig skarp kniv, venter til alt blodet har fosset ut, og så skjærer vi hele dyret i biter. Til slutt har tar vi en av delene av kroppen som brukes til å rengjøre blodet, leveren, og koker den og maler den til en postei.

Her har du en video av hele prosessen, den må du se tre ganger og lage en presentasjon for klassen din før du skriver under på å bli det nye profilbildet på den.

Hæh? Hvorfor vi har bilde av et barn på en boks leverpostei? For at den skal selge bedre til barn, og så vi kan markedsføre dette som noe alle barn bør spise hver dag – naturligvis.

Nei, det er ikke et barns lever – det kommer fra grisen.

Ja, det er veldig sunt og fullt av jern og vitaminer.

Nei, grisen ville nok ikke dø – men bacon er jo godt, og da kan vi like godt bruke leveren til noe også.

Jo da, du kan få både jern og vitaminer fra annet, men det er ikke det vi har laget. Vi har laget Leverpostei. Smil nå, så tar vi bildet og blir ferdige!

Sitt i ro!"