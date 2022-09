Den farlige omtanken – om Freya og oss

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som guttunge abonnerte jeg på et bokverk som het Allverdens Fauna. Det kom et bind hver 3. måned den gangen. Det var herlig lesning, og jeg lå ofte våken om kveldene og tenkte på elefantenes vandringer over savannene. På geparden med en toppfart på godt over 100 km/t. På alt det som kreves av styrke, teknikk, strategi og timing for at geparden skulle lykkes med jakta.

De siste to årene har mange av oss hatt gleden av å følge Freyas reise. Hun var innom sju land på sin ferd. Og akkurat som da jeg tenkte på Afrikas ville dyr for snart 50 år siden, så har jeg tenkt på Freya. Sett på kartet over hennes vandring.

Det ga rikdom i tilværelsen: Følge henne – se henne for meg – gjennom tung og grov sjø – sommer som vinter – på vei mot en ukjent kyst. Var hun redd? Var hun sliten? Eller var hun like rolig i bølgene slik vi kjenner henne døsende i sola? Undring som gir næring til fantasien. Og kanskje det aller viktigste: Opplevelsen av at det er noe der ute som er utenfor vår kontroll. Som ikke lar seg utnytte, innesperre. Som lever sitt eget liv – på egne premisser.

Det er derfor vi bryr oss. Det er derfor vi sender penger til en statue av Freya. Ikke fordi vi menneskeliggjør eller er «disneyfiserte». Men fordi Freya betydde noe. Fordi hun representerte noe. Hun kunne levd i 35 år til! Om tre år ville hun vært kjønnsmoden – kanskje hadde hun funnet en fin fyr nordpå og blitt mor.

Men det får vi aldri vite. Eventyret om Freya er slutt. Men i motsetning til Disneys verden, så ble det ingen happy ending.

Olsen mener vi er på ville veier. Hvilke skumle scenarioer hun ser for seg hvis vår omtanke for Freya skulle bre om seg, er uklart. Men omtanke for andre enn oss selv er ingen trussel. Verden trenger desperat mer, ikke mindre omtanke. For både mennesker og dyr. Og det beste av alt: Det går helt fint å kombinere begge deler.