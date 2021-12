Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Menon Economics har levert en rapport, som svarer på den bestillingen NHO har betalt for. Det kan ingen klandre dem for.

Derfor var også mitt innlegg 03.12 rettet til oppdragsgiveren, NHO. NHOs bestilling er nemlig egnet til å gi et skjevt bilde av velferden vår. Ved å kun se på fordelingen innenfor det private markedet, men helt overse volumet/omfanget eller kommunenes egen drift av velferdstjenester, har NHO fått et grunnlag for krigstyper i landets aviser.

«Distriktene vil rammes hardest», dersom kommersialisering av velferden avvikles, sier NHO. En bredere analyse enn den NHO har bestilt, vil vise at ingen, heller ikke distriktene, er truet av regjeringens målsetting i Hurdalsplattformen om å kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden.

Eller regjeringens mål om at et strengt regelverk skal sørge for at drift av offentlig finansierte velferdstjenester ikke er attraktivt for kommersielle konserner, og sikre bedre demokratisk styring og kontroll. Snarere tvert imot.

Det er kommuneøkonomien, organiseringen og finansiering av tjenestene som avgjør velferdstilbudet i alle landets kommuner. Vi diskuterer her offentlig finansierte tjenester befolkningen har krav på. Det er altså stat og kommune som selv bestemmer hvordan tjeneste skal drives.

Vi, velgerne, kan påvirke det gjennom valg. Blir kommuner rammet av at kommersielle selskap ikke lengre får drive velferdstjenester for profitt, skyldes det dårlig politisk styring. Det eneste alternativet til kommersiell drift, er ikke ideell drift, slik Menons analyse baserer seg på.

Alternativet til kommersiell drift av barnehager, skoler, eldreomsorg, barnevern eller hjemmetjenester er selvsagt offentlig drift. Så kan kommunen eller staten velge å inngå langsiktige samarbeid med ideelle aktører. Det er tross alt vi, felleskapet, som eier og finansierer disse tjenestene. Kommersielle selskap kan ikke ramme offentlig sektor, med mindre offentlig sektor lar seg ramme.