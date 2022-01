Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Under forrige fylkesting i Trøndelag ble nye retningslinjer for bredbåndsutbygging vedtatt. Rødt stemte for forslaget ettersom det er viktig å få fart på dette arbeidet.

Vi er imidlertid kritiske til at dette skal organiseres gjennom anbud og ikke gjennom offentlig egenregi, og foreslo derfor to tilleggspunkter om at infrastrukturen bør falle tilbake til det offentlige etter en viss periode og at egenregi bør vurderes ved framtidige utbygginger.

Det er helt urimelig at de som bygger ut bredbånd med offentlige midler får et evig eierskap og privat monopol til dette, men dette gikk ikke gjennom hos de andre partiene.

FrPs Lill Harriet Sandaune spurte i en replikk om Rødt ønsket seg tilbake til tida med Televerket, telefonsentraler og kobbernett. Et slikt flåsete spørsmål er jo greit å parere ironisk med at vi også ønsker at posten skal gå med hest og vogn, men dette er uttrykk for noe langt mer alvorlig.

Den politiske konsensus som råder om at det offentliges oppgave kun er å etterspørre tjenester i et marked. Dette skjer i sektor etter sektor. Fylkeskommunen går i bresjen for å utvikle framtidas hurtigbåt, men båtene skal driftes av private rederier.

AtB er et kollektivselskap uten en eneste buss eller en eneste sjåfør ansatt - alt er organisert gjennom et anbudssystem. Og i disse dager kan vi ikke la være å nevne strømmen.

Det som før var et offentlig gode har blitt en vare på et marked hvor over 100 selskaper konkurrerer om å selge nøyaktig det samme produktet til en pris skyhøyt over produksjonskostnadene.

For høyresida er dette en uunngåelig utvikling - i deres øyne er det offentlige per definisjon ineffektivt, gammelt og lite nyskapende. Å utvide offentlig eierskap, med den målsetning om en mer demokratisk økonomi, vil med høyresidens retorikk være det samme som å rive opp fiberkablene, og forkaste all nymotens elektronikk.

Dette faller på sin egen urimelighet. Teknologiene som ofte brukes som eksempler på kapitalismens fortreffelighet ikke ble finansiert av tålmodige kapitalister. Fiberkabler, mikrokontrollere og kunstig intelligens for å nevne noe, ble utviklet med offentlige midler.

Da Televerket ble avviklet i 1994 hadde det vært igjennom en rivende teknologisk utvikling, og det er ingen grunn til å tro at dette hadde stoppet om det fortsatt var et offentlig eid selskap.

Vi vil hevde at om vi hadde hatt et statlig eid selskap som kunne stått for utbygging av bredbåndsinfrastruktur, ville vi ha hatt full dekningsgrad på et langt tidligere tidspunkt.

Vi kan også trekke paralleller til farmasøytisk industri. Nesten alle vaksinene mot covid-19 har blitt utviklet med offentlige midler. På tross av dette er det legemiddelselskapene, ikke fellesskapet, som får råderett over disse.

Denne uretten må endres slik at vaksiner og andre legemidler blir et globalt fellesgode. Dersom vaksinene ikke var patentbelagte, og kunne vært benyttet fritt over hele verden, hadde sannsynligvis mange flere vært vaksinerte. Kanskje kunne vi avsluttet pandemien tidligere.

I det vedtatte veikartet for bredbåndsutbygging i Trøndelag skal fellesskapet bidra med halvparten av kostnadene, men ikke sitte igjen med noe av eierskapet. Man får heller være så «heldige» å være ordinære kunder, men ikke noe mer enn det.

Hadde vi hatt et fylkeskommunalt selskap, slik gamle Nord-Trøndelag hadde med NTE, kunne man startet utbygginga med en gang, fremfor å gå runden med anbudskonkurranse og kontraktsinngåelse.

Spørsmålet er ikke hvorvidt det offentlige har et ansvar for utvikling av ny industri, teknologi eller infrastruktur, men hvem som skal sitte igjen med godene. Høyresida mener at fellesskapet godt kan subsidiere kapitalen, men ikke ha noen medbestemmelse over hvordan disse midlene brukes. Dette er vi i Rødt uenige i.

Når fellesskapet stiller med midler skal fellesskapet være med å bestemme. Vi mener at det kunstige skillet som mellom politikk og økonomi må fjernes, slik at vi kan bygge et reelt økonomisk demokrati.