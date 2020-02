Demokratiet – quo vadis

Bakgrunnen for hans grep var primært der og da å få opp landbruksproduksjonen. Han mente å kunne oppnå dette ved en omfordelingspolitikk og der den enkelte fikk medbestemmelsesrett.

Noe ideelt demokrati i vår betydning var det nå ikke. Medinnflytelse var begrenset til den klasse du tilhørte. Hellas besto på den tida av en rekke bystater og ble i praksis styrt av et kollektiv av menn med borgerrett – et direkte demokrati uten forstyrrende/fordyrende mellomledd. Men med alle sine svakheter viste det seg å funke.

Hellas utviklet seg for snart 2500 år siden til en regional stormakt og med kunnskap/motivasjon/frihetsbevissthet greide de militært å stå opp mot det overmektige Perserriket. Som kulturell og vitenskapelig veiviser vil det også til alle tider være beundret og respektert.

Men «intet varer evig» ei heller det greske demokratiet. Et statssystem som skapte store verdier ble da som nå utnyttet av særgrupper/personer til egenvinning med korrupsjon og forfall i kjølvannet.

I laaang tid etterpå ble verden i stor grad preget av enevelde/oligarki i varierende former med konger, adel og presteskap som hovedaktører. «Lys i tunnelen» kom først med opplysningstida i Europa på slutten av 1600 tallet. Så fulgte det slag i slag med den amerikanske frigjøringskrigen, julirevolusjonene i Frankrike (1789) osv. Vel 100 år senere kom etter hvert allmenn stemmerett.

For vårt land/Norden var dette starten på en lang periode der sosialdemokratiet med sin blandingsøkonomi og bevisste fordelingspolitikk var fremherskende. Vi skulle bli like? Dette gikk rimelig «på skinner» så lenge industrien dominerte næringslivet. Men senere – i den nå postindustrielle tida med globalisering og økende gjennomslag for markedskapitalismen, sliter de sosialdemokratiske partiene, ikke bare her, men i hele Europa med sterkt fallende oppslutning.

Demokrati og kapitalisme har vist seg ikke å gå særlig godt sammen. Det fører til skjevheter i samfunnet – noen blir svært rike, andre tilsvarende fattige. De rike vil primært handle i egeninteresse og bruke sine økonomiske muskler for det de er verdt jf. påvirke politikere via lobbyisme, økonomiske bidrag etc. noe som forsterker/øker ulikhetene i samfunnet. Dette ses i sin mest rendyrkede form i USA, der slik påvirkning er i ferd med å bli en trussel mot de demokratiske institusjonene – særlig rettssystemet.

Solon erfarte det samme som nå – betydningen av å ha påvirkningskraft/medbestemmelse og bruke denne til å skape et velfungerende samfunn.

I Norden som anses som sosialdemokratiets kjerneområde, er fordelingspolitikk fortsatt så sementert at ulikhetene i samfunnet er mindre enn i de fleste andre sammenlignbare land. I stedet har vi fått en ny trussel mot demokratiet---byråkratiet. Noen kaller det ekspertstyre. Men er det det?

Forvaltningsenhetene har i senere år est ut. De synes i stor grad å «leve sitt eget liv» både mht. lønnsforhold og ansettelser. Politikerne virker mer og mindre maktesløse. Men konsekvensene kommer de ikke unna.

Byråkratiet sluker etter hvert så stor andel av samfunnets ressurser, at det er i ferd med å gå alvorlig utover primærfunksjoner som skole, helse, eldre, politi etc. Misnøyen med dette er øker.

Politikernes «medisin»: Omorganiseringer og reformer med sentralisering som overordnet mål. Dette fører i liten eller ingen grad til merkbar bedring for folk flest, men lokaldemokratiet svekkes med en slik utvikling.

I tillegg medfører det økte utgifter for samfunnet i form av nye byråkratenheter og en eksplosiv økning av eksterne konsulttjenester, det siste ofte for å gjøre politikken mer «spiselig».

Når ikke noe av dette funker, tar politikerne til et siste trekk---sparing – og da er det nesten alltid primærfunksjonene som får unngjelde – Det er de svakeste som nok en gang får ta støyten.

Demokratiet overlever ved å produsere resultater som gagner folk flest – Ikke ved å lage styringsmodeller som ser demokratiske ut, men som ikke skaper noe. Det siste er Weimarrepublikken i Tyskland etter 1. verdenskrig og det som kom etterpå et grelt eksempel på.

Lærer vi av historien? Demokratiet har forvitret før. Det må ikke skje igjen.