Demokrati i Tine

At direktevalgte vert fjerna er eit stort tap. Tillitsvalde som brukar mykje tid på å sette seg inn i utfordringar og har samtidig vore viktige for ei lita geitmjølksnæring.

Å få ein smalare representasjon frå eit fagmiljø er noko som kumjølkmiljøet er i ferd med å føle litt på med færre representantar og oppgåver. Å registrere signal på at fleire av oppgåvene som skal gjerast skal overførast til administrasjonen er ikkje eigastyring.

Les også: Foreslår å kutte i konsernstyret

Ein grunnkunnskap om mjølkeproduksjon og husdyrhald er viktig å ha med seg i faglege diskusjonar, i ulike samanhengar innan eit samvirkeforetak.

Det er gjerne vi ute på mjølkegarden lurer litt på kvar samvirketanken er i ulike samanhengar, med vedtak som vert gjorde både av konsernstyret og av administrasjonen. Vi som eigarar registrerar ein mangel på informasjon.

Det er vanskeleg å få vete kva saker som skal behandlast. Vanskeleg å få tilgang til fyldige referat og om kva dei ulike representantane stemde i dei ulike sakene.

Annonse

Eg vart forresten svært overraska over påstanden om at det var administrasjonen som klubba nedlegging av Balsfjordosten. Eg trudde det var konsernstyret som skulle stå for denne avgjerda.

Det er muleg kumilljøet no føler på litt mangel av demokratisk deltaking i eit fagmiljø med styreavgjerder. Å vere representerte med nok stemmer ved avgjerder er demokratisk viktig. Denne følelsen har nok geitmjølksmiljøet kjend på lenge.

Eg er forundra over at det er lovfesta at i eit konsernstyre på 14 personar, så skal 4 av desse vere frå dei ansette.

Vi snakkar her om å representere ulike fagmiljø med kunnskap om sine spesialfelt og fagområder. Argumentasjonen til kumjølkmiljøet er at her må ein ha ein vesentleg representasjon frå eigarsida. Underteikna meinar at det er vel å bra å ha lovfesta... men fire frå dei ansatte er gjerne rikeleg. Kanskje ein av desse fire burde vore frå fagmiljø geit?

Eg meinar samtidig at det ikkje styrkar geitmjølksmiljøet, at ein ikkje har nokon frå næringa som har grunnskapen om kvar skoen trykker kring geitmjølksproduksjonen. Vi er inne i ei tid kor ein registrerarar at geitmjølksnæringa samla er i ferd med å kollapse.

At det ikkje er noko lovfesta krav om at det skal vere geitmjølksrepresentasjon i konsernstyre er ut frå siste års erfaring eit tap for ei heil næring.

Ei næring med manglande representasjon gjennom kunnskap, vert ei næring som etter kvart gjev opp å få innpass og forståing i eigen organisasjon. Slik utvikling er ikkje Tine tente med.