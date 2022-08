Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vinje Kommune har ca 3700 innbyggarar . For å forvalte desse stakkars lovlydige og betalende sjelene treng me ca 600 kommunalt tilsette. Om me reknar med ein tredel av befolkningen som arbeidsføre ,vil kommunen ha 12–1300 arbeidsføre menneske.

Halvparten av alle arbeidsføre jobbar i kommunen for å forvalte og styre desse andre Den samme yrkesfordelinga har du i alle landets kommunar – men noko høgare i Oslo med omland.

Men så er me velsigna med eit demokrati der me vel ein ansatt som skal vera ansvarleg på demokratiet sine vegner for å styre kommunen. Vedkommende blir altså ordføraren i kommunen og skal styre alt. Til hjelp har han så folkevalde som hjelper til med demokratiet i ny og ne.

Men byråkratiet styrar alt og legg fram innstilling til desse folkevalgte som nikkar til alt eller justerer litt på framlegga før alt blir vedtatt.

Partigruppene.har bestemt kven som skal inn og representere Ola og Kari. Veljarane har minimal innflytelse på person og styring. Offentleg lønnsportefølgje tar etter kvart knekken på all handlefrihet og demokratisk styring. Resultatet er at demokratiet ikkje fengjar nokon lengre .

Samfunnet tørstar etter handlekraft og endring – men dagens system sementerer det bestående. Om me fær med nye unge politikere forblir desse stort sett benkeslitarar til gamlingane ein gong gjev seg. Dei unge forsvinn etter ein periode. Og dei gamle travarane fortsetter å styre.

Tradisjonelt sett ser me at i dette veike - konturlause styringssystemet dukkar det i ny og ne opp sterke personleghetar som tilranar seg eneveldig makt.

I dag vel me altså ordføraren i kommunen og overlet alt til den personen. Vedkommende fyller dagane sine langt ut over vanleg arbeidstid med ordførarjobben, leie møter - gå på besøk - representere kommunen utad både lokalt og i større sammenmhengar .

Det seier seg sjølv at styring av kommunen blir illusorisk i forhold til det mangfold av oppgåver kommunen har med alt av beslutningar som må takast på alle plan kvar einaste dag.

Me treng politisk styring – ikkje byråkratstyring. For å oppnå dette bør vala både sentralt og kommunalt bytte administrasjon og toppleiing.

At me har ein rådmann som kan halde den langsiktige tråden er både fornuftig og nødvendig. Heile formannskapet bør bli fulltids tilsette i kommunen, og alle som stiller til val på ei kommunal liste må ta innover seg at om valget endar slik at dei kan bli formannskapsmedlemmer , må dei ha klart for seg at dei må bytte jobb og bli kommunalt tilsette i ein 4 års periode.

Om ein skal ha det slik at ein fleirtalskonstellasjon skal bli formannskap eller om ein skal etablere formannskapet etter forholdstallsprinsippet som i dag , bør vera opp til den einskilde kommune å bestemme.

Formannskapets medlemmer bør fordele sjefsjobbane i kommunen seg imellom. Parlamentarisme kallas dette systemet. Nokre store kommunar har dette allerede.

Skal me gje demokratiet ein reell sjanse og samtidig lokke unge menneske, må me utvikle demokratiet .

Vinje kommune åleine inneber ein rett størrelse for eit formannskap på 7 personar som blir bytta ut ved valg og som inntek ledarrollen for 6 ulike administrative forvaltningsområde i kommunen , og ordførar som ledar for dette rådet.