Av Kent Andersen, politisk nestleder i Demokratene

Årsaken er at titusenvis av nye velgere deler fornuftens glade anti-globalistiske budskap overalt. Selv på hennes egne innlegg dukker «bølgen» vår opp.

Vi unnskylder imidlertid ingenting, for nordmenn elsker vår nye politikk, som ingen har sett maken til siden Gerhardsen. Klart det bekymrer Senterparti-politikere – så la meg bare oppklare et par misforståelser i hva Nordlund skriver:

«I disse dager driver Demokratene en tilsynelatende godt organisert valgkampanje på Facebook…Kampanjen går ut på å skrive slagord i kommentarfeltene til andres innlegg.»

Feil. Kampanjen vår går ut på å spre fornuft. Sunt norsk bondevett. Du vet – sånt voksne folk pleide å utvise mot bruktbilselgere, kvakksalvere, valgflesk, tullepolitikk, krisemaksimering og fagre løfter om grønn klimafrelse – bare CO2-avgiftene blir høye nok, vindmøllene mange nok, klimatiltakene sprø nok… og globalistene får beholde makta! Folk har fått nok av tøvet, og vi er løsingen.

Nordlund skriver også: «Bruken av globalist-stemplet er neppe annet enn forsøk på å fremme en svart-hvitt-tenkning: "Globalisme" som en felles fiende å mobilisere mot. Demokratene mot rukla... Begrepet har ingen gitt mening i vår daglige tale."

Hadde du brukt 30 sekunder på Wikipedia ville du unngått å si noe så pinlig, for der står det, sitat: «Globalisme betegner også en politisk og ideologisk overbevisning som bygger på overnasjonale heller enn nasjonale prinsipper. Tilhengere av globalismen blir gjerne kalt globalister.»

Så, hvorfor mobiliserer vi folket mot den overnasjonale politikken alle partiene fører?

Globalismen virker ikke. Den har spilt fallitt. Den er virkelighetsfjern, utopisk og farlig, og undergraver friheten, selvstyret, demokratiet, ytringsfriheten, land, folk, kulturer, økonomier og naturen i vestlige land. Volden, kaoset og sensuren i Sverige beviser det, og EU-imperiets stadig klammere grep om Norge dokumenterer det.

Og nettopp derfor er det oss mot røkla, Nordlund: Dere har omgjort Norge til en ynkelig EU-koloni, styrt av overnasjonalt fokus. Alle de ni stortingspartiene (fra Rødt til Frp) er globalister som har sagt ja til absurde avtaler om bærekraftsmål, klimatiltak, EØS, ACER, Marrakech, vindkraft, innvandring, islam og nedbygging av grenser, kontroll, grunnlov og selvråderett.

Dere påstår at dette er «samarbeid» og at vi ikke har noe valg. Det er løgn. Og det er heller ingen «konspirasjonsteori»: Vedtakene er lagret i arkivene, intensjonene står i partiprogrammene, og hele Stortinget står frem i media og er strålende stolte av å jobbe for alle andre land, riker, unioner og imperier.

Det innebærer enda mer overnasjonalitet, mer klimahysteri og paradoksale utopier – som å beskytte islam, samtidig som man vil ha likestilling mellom kjønnene. Eller å utrydde fattigdom, samtidig som «grønn energi» blir astronomisk mye dyrere for fattigfolk. Det henger ikke på greip.

Hvem skal betale prisen for at globalistene skal redde kloden?