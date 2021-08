Demokratene vil ivareta småbøndene og næring i utkantene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Stadig flere nekter å la seg presse til dårlig dyrevelferd. Bønder med utegående husdyr har stilt seg undrende til hvor lite Mattilsynet bryr seg om dyrevelferd og hvor lettvint Mattilsynet fratar dyr frihet og glede ved å være ute og følge sin naturlige adferd.

Mattilsynet viser tydelig at enkeltindividenes egenverdi ikke har betydning. Det er de industrielle systemene som er viktige og som skal beskyttes. På denne måten er Mattilsynet blitt et mektig talerør for industrielt dyrehold, der dyrene er innesperret under trange og uhygieniske forhold hele livet og aldri ser gress eller sol.

Les også: Portforbud er det motsatte av dyrevelferd

Paradoksalt nok ble Mattilsynet opprettet for å ivareta blant annet dyrevelferd, men har utviklet seg til å bli den største trusselen mot god dyrevelferd og småskala dyrehold i Norge. For bøndene med utegående drift er portforbud vanskelig. Derfor har man rettet gjentatte forespørsler til Mattilsynet med krav om dokumentasjon på smitte fra utegående tamfugler til innendørs lukka besetninger.

Annonse

Så langt kan vi ikke se at Mattilsynet har etterkommet dette ønsket. I stedet fremstår Mattilsynet som en reell beslutningsmyndighet i forhold til hvordan dyrehold skal drives i Norge.

Hvordan påvirker Mattilsynets vedtak drift med utegående husdyr? Sunn fornuft forteller Demokratene at det er veldig uforutsigbart å drive næring med utegående husdyr når man blir motarbeidet av landets øverste organ for tilsyn med dyr og næringsmidler. Tendensen med å favorisere industriell matproduksjon og dyrehold, er noe vi observerer i en stadig mer globalisert verden.

Mat skal produseres med stort volum og fraktes halve kloden rundt. Demokratene har sett seg lei på at overnasjonale organer skal detaljkontrollere alle aspekter i menneskers og dyrs hverdag. Hvis ikke Mattilsynet kan spille på lag med de som driver med husdyr, så må man finne andre spilleregler som fungerer.

Les også: Fortviler over portforbud for frittgående høner

Demokratene står på folkets, frihetens og demokratiets side. Demokratene vil styrke distriktene og ønsker å ivareta småbønder og næring i utkantene. Da er det nødvendig at man legger til rette for at bøndene skal lykkes, og ikke gjør det vanskeligere å overleve som småbonde. Dyrevelferd er et tema Demokratene er engasjerte i, og selvsagt også velferd for husdyr. Kontakt med naturen er trivselskapende, og hva er mer naturlig og trivelig enn å drive med husdyrhold utendørs i det fri?