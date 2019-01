Defensiv bygdepolitikk!

Regjeringa vil helst samle både dei som bur på bygda og dei offentlege tenestene i store einingar på få stader, aller helst i byane. Eller omvendt, samle tenestene fyrst, slik at folk etter kvart må flytte etter til der det nødvendige til livets opphald er å finne.

Regjeringas «honnørord» er effektivisering, sentralisering, robuste og store einingar og urbanisering. Fy og fy for nokre stygge ord i bygdefolkets øyre! Like mykje som byråkratar, industriarbeidarar eller kven det måtte vere helst vil bu nærast mogleg der produksjonsplassen er, må bonden og andre folk på landsbygda også bu der dei har sitt produserande arbeid.

Det er vanskeleg å bu i ei leilegheit i Oslo og samtidig drive gardsbruk til dømes i Vest-Telemark. Det er lite beredskap og berekraft i eit slikt sentraliserande opplegg.

Annonse

Landbruk i Noreg på norske naturressursar tilpassa den store skilnaden det er å drive jordbruk i fjell- og fjordbygder og på det vesle me har av flatbygder, er noko av det mest fornuftige å satse på på dei tre prosentane av landarealet som Vårherre har gjeve oss av område som er eigna til slikt.

Byfolk og andre urbane menneske med lite jord under neglene seier dei set pris på bøndene. Det er nok berre på den romantiske overflata med å kunne kose og klappe sauer og kyr med dei sarte og mjuke taste- og tøtsjfingrane sine.

Får dei spaden i hendene og møkkalukta i nasen, er det ikkje lenger så mykje stas med bondeyrket likevel. Serleg ikkje dersom det i tillegg er lang veg til dei offentlege eller private tenestene og servicetilboda. Det er skilnad på romantikk og realitet for mette og feite magar.

For landsbygda er det berre å vente på den grøne våren for å kunne sjå at det kan vera smart å verdsetje det å dyrke jorda meir enn å dyrke seg sjølv med bustaden, bilen og hytta. Og ikkje minst PC-en i «arbeidstida» før ein tyr til landsbygda og naturen i helger og fritid for å kople av og finne roa og stresse ned frå byjaget.

Kan det framleis vera att nokre bonde- og bygdefolkgenar i dei fleste av oss. I så fall er desse genane diverre i ferd med å forsvinne i ei aukande mengde urbane menneske på bekostning av stadig færre folk med ruralt sinnelag.