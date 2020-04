Debatten om bærekraftig landbruk må være faktabasert

Ungdomspolitikeren Andreas Sjalg Unneland etterspør i Nationen 01.04.20 en opplyst debatt om hvilken mat vi kan produsere i Norge. En opplyst debatt forutsetter at tilgjengelig informasjon og fakta benyttes på en etterrettelig måte – og det er vi mer enn gjerne med på.

Unneland påstår at «Det er ingen tvil om at vi får bedre helse og økt sjølforsyning med å spise mer korn og grønnsaker og mindre kjøtt». For å ta helseaspektet først: Forskningen viser ingen automatikk i at redusert kjøttforbruk gir bedre helse, og norske kostråd understreker at kjøtt er en næringsrik matvaregruppe som trygt kan inngå i et sunt kosthold.

Å kalle meningsmotstandere for kjøtthuer er en god hersketeknikk, men gjør ikke hans påstander mer riktige av den grunn. Matproduksjon er ikke retorikk, men må forholde seg til de naturgitte rammebetingelsene som topografi og klima.

Annonse

Vi er selvsagt enige i at planteproduksjonen til humant konsum bør økes så mye som mulig. Men, det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom husdyrhold og produksjon av vegetabiler. Mesteparten av fôret til husdyra er basert på råvarer som i dag ikke spises av mennesker. Gress utgjør mesteparten av kosten til drøvtyggere, som ku og sau. Kraftfôret husdyra spiser er i hovedsak basert på korn som ikke er av matkvalitet. Derfor blir påstanden om at mindre kjøtt gir høyere selvforsyning, feil.

Vi observerer at det også i samfunnsdebatten om bærekraftig matproduksjon ikke er enighet om hvordan ressursgrunnlaget og mulighetsrommet for matproduksjon i Norge er.

Også Bjørn Vidar Vangelsten ved Nordlandsforskning mener i et tilsvar i Nationen 31.03.20 at vi kan øke norsk selvforsyningsgrad ved å øke planteproduksjonen. Det er nettopp Vangelsten sin masteroppgave Unneland benytter som kilde for sine påstander.

Som masteroppgave er det ingenting å utsette på rapporten, men det er og blir en teoretisk beregning som ikke hensyntar høyst reelle forutsetninger for hva som er mulig å produsere: det faktiske jordbruksarealet tilgjengelig, kvalitet på jordsmonn, behov for vekstskifte for å ivareta en sunn og fruktbar jord, samt ulike klimasoner og antall vekstdøgn gjennom en sesong hvor plantene får tilstrekkelig sol og varme for å nevne noen.

Debatten om forutsetninger for norsk matproduksjon må være faktabasert og etterrettelig. For bærekraftig matproduksjon med høyest mulig selvforsyning behøver vi ikke å sette planteproduksjon og husdyrproduksjon opp mot hverandre, slik Unneland forsøker å gjøre i sitt innlegg. Det vi behøver er et landbruk som er klimarobust og som baserer seg på best mulig utnyttelse av norske ressurser.