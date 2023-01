Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Historisk har vi hatt rimeleg kraft tilgjengeleg til kraftkrevjande industri for produksjon av metall, legeringar med meir. Skal vi legge ned denne industrien?

Den maritime næringa er ei av våre viktigaste næringar. Den har dei siste åra måtta takle mange utfordringar. Gjennom omstilling og innovasjon er mykje gjort, men ein er ikkje over kneika. Straumkostnadane kan velte denne omstillinga.

Skal det til dømes dyrkast tomatar og agurkar i Noreg må oppvarming av drivhus vere rimeleg. I Sverige og Danmark kan dei hauste halve året og lenger sør veks der appelsinar og raps i mengder. Vi greier knapt å fø kyrne med eiga grøde. Billeg kraft må sikrast for å kunne bu her.

Noreg si suksesshistorie er tufta på ein framsynt strategi som har sikra folk og næringsliv rimeleg elektrisk kraft. Utbyggingane vart finansiert med skattepengane frå forfedrane våre. Fornybar vasskraft er ein viktig naturgjeven fordel.

«Ein skal ikkje tukle med det som verkar.» Når det gjeld elektrisk kraft har vi ikkje følgt dette rådet. Energilova av 1990 var første steg. Så kom Acer og EU sine energipakkar. No byrjar vi å sjå resultatet av dette: Tap av norske arbeidsplassar og hushald som brått misser det viktigaste grunnlaget for å bu her.

Norsk energiforvalting vert ikkje lenger styrt nasjonalt. Eit vaklande næringsliv rokkar ved grunnlaget for velferdsstaten. Vi må ha eit næringsliv som tenar pengar. Har vi ikkje det, forsvinn både arbeidsplassar og skatteinntekter. Då tek det ikkje lang tid før oljefondet er tomt og velferdsstaten ei historie om det som var.

Annonse

Det er bra med straumstøtte til privatkundar, men det løyser ikkje problemet. Det er også bra at bedrifter som nyttar meir enn tre prosent av omsetninga til straum, kan søke om støtte. Der stoppar likevel alt som er bra. Mange bedrifter som fell utanfor ordninga, har ikkje marginar til å takle dette.

Eit av mange døme i kommunen vår, er ei bedrift som leverer utstyr til maritime næringar. Dei nyttar mykje straum i produksjonen. Råvare- og lønskostnadane er likevel så store at straumkostnaden utgjer mindre enn tre prosent av omsetnaden. Media er i desse dagar fylde med slike historier frå heile landet – bedrifter slit, gir seg og legg ned.

I vår regionen er mykje av næringslivet konjunkturavhengig og konkurranseutsett. Det gir variabel lønsemd og det er ofte rimelegare å flagge ut enn å drive i Noreg. Men lokale og patriotiske eigarar gjer ikkje det utan at dei må! Likevel skjønar ein at ein sindig sunnmørsk bedriftsleiar riv seg i håret når straumrekninga i desember 2022 er vel ein million mot hundre tusen året før!

Lønsame bedrifter med lokale eigarar betyr mykje for lokalsamfunna. I kommunen vår sponsar bedriftene idrettslag, kor, korps, festivalar med meir. Bedrifter utan lønsemd kan ikkje vere med på denne viktige samfunnsutviklinga. Utan skatteinntekter frå arbeidstakarar og bedrifter, får ikkje stat, fylke eller kommunar heller desse pengane.

Bedrifter knekkjer ryggen medan dei styrande diskuterer «moglege» løysingar. Vi har ikkje tid til å vurdere, sette ned utval eller vente og sjå. Bedriftene våre må få attende rammevilkåra som var sikra før gjeldande Energilov vart vedteken.

Debatten er låst av Stortinget si klokkartru på fri flyt av kraft. Men det trugar framtida for næringsliv og lokalsamfunn. Stabil tilgang til straum til rimeleg pris er naudsynt. Kraft kan ikkje flyte fritt til Europa. Vi kan utveksle kraft, men det må regulerast. Årsaka til at her berre bur vel 5 mill. menneske, er at her både er kaldt og vêrhardt. Fjernar vi dei fortrinna, er her heller ikkje grunnlag for så mange. Straum er livsnaudsynt på same måte som mat.

Ta attende nasjonal styring og kontroll no. Vi må få ein rimeleg og føreseieleg pris på straum.