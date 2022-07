Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringen vil avvikle Fritt behandlingsvalg. Ordning er en pasientrettighet som gir deg og meg mange av de samme valgmulighetene som tidligere kun var forbeholdt de med god råd; nemlig å selv få velge hvor vi skal få enkelte behandlinger, uavhengig om det er hos en privat eller offentlig virksomhet.

Regjeringens begrunnelse synes å være ideologisk forankret i troen på at systemet er viktigere enn pasienten. Mange av de over 70.000 pasientene som har brukt ordningen siden 2015 vil være uenig i dette.

Det har ikke vært en amerikanisering eller skylt en privatiseringsbølge innover norsk helsevesen. De aller fleste i Norge får sin helsehjelp av det offentlige. Slik vil NHO at det fortsatt skal være. Et sterkt, offentlig helsevesen er, og skal være, grunnsteinen i vårt velferdssamfunn. Men det er, og har alltid vært, behov for et innslag av helse- og velferdsbedrifter.

Samarbeidet mellom bedrifter og offentlige aktører har vært med på å bygge det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, og det skal være med på å løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. Derfor er det trist å lese at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler at bedriftene samlet sett har bidratt til å svekke helsetjenesten vår.

Fra 2002 til 2020 ble kapasiteten på behandlingsplasser innenfor psykiatrien bygget kraftig ned fra 5.751 plasser til 3.582 plasser. Dette har ført til store problemer i psykiatrien med ventetider på opp mot to år. Fjernes Fritt behandlingsvalg, slik regjeringen nå foreslår, vil det kunne resultere i en ytterligere nedbygging av opptil 500 behandlingsplasser i psykiatrien.

På vei ut av en koronapandemi og inn i en flyktningkrise og eldrebølge hvor bedrifter har bidratt, og står klare til å bidra enda mer, bruker altså regjeringen tid og energi på å føre en ideologisk kamp mot bedrifter innenfor helsesektoren. Det er uforståelig!

Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. La oss sammen satse på det vi vet fungerer, det som har vært en suksessoppskrift for Norge; et godt og tett samarbeid mellom bedrifter og offentlige aktører. For de store oppgavene løser vi best sammen. Til beste for pasientene og samfunnet.