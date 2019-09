De små får sterke stemmer

Nationen skrev 22.09.2019 at kommunereformen, som nå skjer over hele landet, i mange tilfeller gir en markant sentralisering av politikere og at lokalpolitikere fra de små kommunene forsvinner ut. («Storebror tar nesten alle folkevalgte i sammenslåtte kommuner» 22.09.2019)

Særlig i tilfeller hvor en storkommune slås sammen med én eller flere små kommuner, skriver Nationen, vil lokalpolitikere i de små kommunene forsvinne til fordel for politikere fra den store kommunen.

Vi er ikke uenige i påstandene i Nationen, men synes det blir litt unyansert å sammenlikne store og små kommuner på denne måten. Å si at de 3 200 innbyggerne i Finnøy kommunedel blir underrepresentert i Stavanger kommunestyre med sine fire representanter, oppleves litt underlig når man ser den nye kommunen som helhet.

Finnøy blir den desidert minste kommunedelen i nye Stavanger kommune, med nevnte 3 200 innbyggere. Den største er Eiganes og Våland kommunedel med nesten 24 000 innbyggere, altså på størrelse med en middels stor kommune i Norge. Deretter kommer Hinna med 22 000, Madla med 21 000 og Hillevåg med 20 000 innbyggere, for å nevne de største (SSB 2019).

Det er heller ikke opplest og vedtatt at det er mellom de små bygdekommunene og den store bykommunen at forskjellene blant innbyggerne er størst. Det kommer helt an på hva man sammenlikner.

Ser man for eksempel på medianinntekt per innbygger i Stavanger er forskjellene størst mellom Storhaug bydel (561 000) og Hinna bydel (852 000) (SSB 2017), mens det i levekårsutfordringer som arbeidsledighet, eie versus leie bolig og barnefattigdom også er store forskjeller mellom de ulike bydelene.

Lokalpolitikerne i en kommune representerer hele kommunen sin, men de jobber også for innbyggerne i sin by- eller kommunedel. Slik var det også før kommunereformen. Dette gjør de gjennom representasjon i by- eller kommunedelsutvalg, gjennom dialog med andre folkevalgte og gjennom å fremme saker inn i utvalgene de sitter i.

Når man i lys av dette ser på sammensetningen av politikere i det nye kommunestyret i Stavanger opp mot innbyggertall i hver kommunedel er ikke den første tanken som slår oss at de nye kommunene er underrepresentert.

For Finnøy sin del vil hver folkevalgt i kommunestyret representere 788 innbyggere i sin kommunedel. Folkevalgte i Rennesøy kommunedel vil representere 808 innbyggere, mens folkevalgte fra Hillevåg bydel vil representere hele 3936 innbyggere.

Det er med andre ord ikke innbyggerne i de tidligere kommunene Rennesøy og Finnøy som skal føle seg underrepresentert i den nye kommunen.