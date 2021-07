De private barnehagene svartmaler

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg registrerer i Nationen 25. juni at Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) direktør Anne Lindboe mener at jeg skjønnmaler forslagene om framtidig finansiering av private barnehager fra flertallet i Storberget-utvalget. Realiteten er at PBL alt før utvalgets rapport forelå har bedrevet intens svartmaling av hva disse forslagene vil bety.

Påstanden om at det ikke finnes mekanismer som sikrer likeverdig behandling er direkte feil. Flertallets lovforslag fastslår at kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager. Men kommunene vil gis muligheter til å stille vilkår for tildeling av tilskuddet. Dette sikrer kommunene nødvendige virkemidler til å sørge for likeverdig kvalitet. Kommunale og private barnehager får tilsvarende finansiering for likeverdige tilbud. Dette styrker, ikke svekker, likeverdig behandling.

PBLs forslag om innføring av nasjonal sats gir derimot ulike tilskudd til kommunale og private barnehager i samme kommune. Det vil kunne tvinge mange kommuner til å kutte i det kommunale barnehagetilbudet for å finansiere den pålagte nasjonale satsen til private barnehager. Det er kanskje ikke så farlig sett med PBLs øyne, men det er ikke likeverdig.

PBLs beskrivelse av at kommunene vil styre barn fra de (private) barnehagene som foreldrene velger, og over til de (kommunale) barnehagene som kommunen mener de burde ha valgt er sterkt misvisende. Dette demonstrer at PBL ikke skjønner at kommunene først og fremst er til for innbyggerne. Og at de styres av innbyggere gjennom valg. Foreldre og besteforeldre til barn i både private og kommunale barnehager sitter i kommunestyrene. De ønsker selvsagt det beste for barna. Vilkårlig forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehager på tvers av foreldrenes og innbyggernes ønsker kan selvsagt ikke være aktuelt.

Flertallet går også i rette med PBLs påstander om at kommunene har vesentlig lavere kostnader per barnehageplass i private sammenlignet med kommunale barnehager. Lindboe henviser til Telemarksforskings rapport. Der forklares faktisk forskjellene. Det er noe besparelse på pensjon. Ellers er kostnadsnivået i hovedsak likt.

«Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest», har Henrik Ibsen lagt i Peer Gynts munn. Det er en treffende beskrivelse på den PBL-finansierte rapporten fra Agenda Kaupang som Lindboe også viser til. At gjennomsnittlig utgift per oppholdstime på landsbasis er noe lavere i private barnehager enn i kommunale skyldes ikke at de er private.

Det skyldes at private barnehageeiere i større grad har etablert seg i kommuner hvor det er bedre forutsetninger for å drive kostnadseffektivt. I mindre kommuner, hvor det typisk er dyrere å drive barnehager, har kommunene en større andel av barnehageplassene. Jeg vil anbefale PBL å dempe retorikken på kostnadsforskjeller.