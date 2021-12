Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Telemarksforskning anserte nylig boken «Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra». Den gir et godt innblikk i den enorme ekspertisen, engasjementet og aktivitetene som finnes i de frivillige kulturvernorganisasjonene som nå skal i gang med å markere frivillighetens år 2022.

Dessverre velger kulturministeren samtidig å frata disse organisasjonene tilskuddsmidler på over 4,5 millioner kroner for neste år, med et enkelt og lite gjennomtenkt pennestrøk.

Boken fra Telemarksforskning er et bestillingsverk fra Kulturrådet, og som rådsmedlem og utvalgsleder for kulturvern Sigurd S. Sandmo kaller for et «nybrottsarbeid som gir ny innsikt i det frivillige kulturvernet».

Det er på en måte litt underlig at man ikke tidligere har tilegnet seg mer kunnskap om verdien av den frivillige delen av det norske kulturvernet. Det er ikke slik at frivillig kulturvern er noe nytt fenomen.

Allerede i 1844 ble Fortidsminneforeningen grunnlagt for å jobbe med bevaring av de gjenværende og rivningstruede stavkirkene. 177 år senere har vi endelig fått på plass en god forskningsbasert kunnskapsoversikt over kanskje den viktigste delen av det norske kulturminnevernet, nemlig frivilligheten.

I dag eksisterer det et stort mangfold av frivillige kulturvernorganisasjoner som jobber iherdig med å istandsette, bevare, dokumentere og videreformidle både den materielle og den immaterielle kulturarven. Boken til Telemarksforskning fastslår at den frivillige medlemsmassen i kulturvernorganisasjonene består av landets fremste eksperter på sine fagfelt.

Det er frivillige med en spisskompetanse man ikke finner noen andre steder. Og det er frivillige med et brennende engasjement og lidenskap for å ivareta kulturarven, historien og tradisjonene.

Organisasjonene har en enorm betydning for hele samfunnet, og bidrar til at alle kan involvere seg i sin egen og vår felles kulturarv. Dette er et viktig demokratisk prinsipp som tydeliggjøres i Faro-konvensjonen som Norge ratifiserte i 2008. Konvensjonen understreker menneskenes rett til å tolke og eie sin egen historie og kulturarv. Kulturvernorganisasjonene er de ypperste forvalterne av disse demokratiske rettighetene i Norge.

Likevel blir de frivillige kulturvernorganisasjonene nedprioritert på statsbudsjett år etter år etter år. Den nye regjeringen har riktig nok i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å gi statlig grunnstøtte til alle de landsdekkende kulturvernorganisasjonene. Dette er et viktig steg i riktig retning, men da må man ikke samtidig ta ett stort steg tilbake.

Regjeringen kunngjorde nylig at den omdiskuterte gaveforsterkningsordningen skal avvikles fra nyttår. Dette vil i teorien si at flere kulturvernorganisasjoner må nedskalere sine budsjetter når de nå går inn i frivillighetens år 2022.

Dette vil gå utover en rekke viktige prosjekter og lokal aktivitet, og er det siste frivilligheten trenger etter en lang og tøff pandemitid. Det vil legge en kraftig demper på feiringen av det frivillige kulturvernet i 2022. Å fjerne gaveforsterkningsordningen før man har et alternativ på plass for disse midlene er direkte hodeløst og lite gjennomtenkt.

Kulturminister Annette Trettebergstuen har uttalt at hun ønsker å benytte disse midlene på en bedre måte. Vi håper hun bruker adventstiden til å lese boken fra Telemarksforskning, og at hun lar seg overbevise om at en økonomisk styrking av de frivillige kulturvernorganisasjonene vil være «den beste måten» å bruke midlene på.