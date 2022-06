Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Buene må skynde seg å slå opp hva en dominerende aktør er. Da vil han finne at Tine er et av Norges aller beste eksempler på nettopp det. Vi mener Tine er superdominerende.

Han må også få noen internt til å lære ham at plassandel ikke er det samme som markedsandel, og at plassandel kan være påvirket av forbrukerpreferanser.

At Tine er et offer for urettferdig konkurranse, som Hovland jevnlig snakker om, er rett og slett feil. Det vet Buene allerede.

For å opprettholde konkurransen alle andre enn Tine ønsker seg, må de uavhengige meieriene fortsatt kompenseres for varige og strukturelle ulemper i forhold til Tine.

Q-meierienes ambisjon er å være Tines aller beste innenlandske konkurrent, som bidrar til vekst og innovasjon på norsk melk. Denne konkurransen ønsker forbrukerne, dagligvarekjedene og Stortinget velkommen. Tine trenger den!