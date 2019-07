Dasking av griser

Torbjørg Nordås fra KrF omtalte nylig grisedokumentaren til NRK i et innlegg i Nationen. Hun beskriver der flere av hendelsene i filmen som dyremishandling.

Med unntak av episoden med den rundt 100 kg tunge grisen som bonden slo med en plastspade ute i gangen. Den blir kun formidlet som at grisen ble ”dasket bak” for å gå fremover, noe som var nødvendig. Nordås har selv tidligere vært grisebonde.

Det er like vondt for en gris å bli slått som for et menneske.

Dyr som holdes innestengt i en binge over lengre tid, blir ofte redde for å gå ut av den. Reaksjonen er naturlig, da området utenfor bingen er ukjent for dem.

Å slå dyr med plastspader og dytte dem ”i riktig retning” med støvlene, er ikke akseptabelt. Alle ville ha reagert om det hadde blitt gjort mot en hund. Hva er det med produksjonsdyr som gjør at det lettere aksepteres?

Et svar kan være dagens høye dyretall. En av flere løsninger for å bedre dyrevelferden for grisene, blir da å politisk legge til rette for småskalaproduksjon, noe Nordås nevner i innlegget. Der er vi helt enige!