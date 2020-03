Dårligere økonomi i Kommune-Norge?

I årene fremover vil veksten i bruk av oljepenger måtte avta, samtidig som vi blir flere eldre og pleietrengende i forhold til yrkesaktive. Vi må derfor bruke ressursene vi har på en bedre måte.

Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt. Hvordan de bruker ressursene er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Kommunene har muligheten til å sammenlikne hvor gode de er til å utnytte ressursene.

Dersom kommunene jobber smartere, kan de frigjøre ressurser som kan for eksempel brukes på bedre eldreomsorg. Det er et betydelig potensial for mer effektiv ressursbruk i kommunene. For å styrke tjenestetilbudet er det viktig å synliggjøre dette potensialet.

Senter for Økonomisk Forskning (SØF) ved NTNU utarbeider årlig effektivitetsanalyser på oppdrag for Kommunal og moderniseringsdepartementet der Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er referansegruppe for prosjektet (TBU).

Tall som viser effektivitet i enkeltkommuner i 2018, er publisert i TBUs høstrapport for 2019, og er tilgjengelige på nettstedet kommunedata.no. I tillegg til nye tall for 2018, vises tall for 2017, slik at endring i effektivitet synliggjøres. I TBU- rapporten vises også effektivitetspotensialet for de ulike sektorene for landet i alt og et anslag for sektorene samlet for landet. Analysene kan danne et utgangspunkt for diskusjon om effektivitet i kommunene.

Resultatene fra de oppdaterte analysene, basert på data for 314 kommuner i 2017 og 2018, viser at samlet effektivitet var omtrent uendret fra 2017 til 2018. I perioden 2008-2018 sett under ett økte samlet effektivitet med 2,5 prosent, noe som i gjennomsnitt utgjør 0,25 prosent per år. De nye analysene indikerer at sektorene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det anslåtte effektiviseringspotensialet 6, 9 og 11 prosent.

Det er altså ikke slik at det er regjering og Storting sine økonomiske bevilgninger i budsjettene som er det eneste saliggjørende for om kommune Norge har dårlig økonomi eller ikke. Det handler også om prioritering i kommunesektoren.