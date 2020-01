Fra Det gamle testamente har vi fortellingen om israelittene, som i Moses sitt fravær samlet inn fra folket ringer og andre gullgjenstander, og støpte det om til en kalv. Gullkalven danset de rundt og tilbad som en gud. Da Moses kom tilbake og fikk se dette ble han sint, rev ned og knuste gullkalven.

Hovedpoenget her er at israelittene hadde syndet mot det første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg». En praktfull gullgjenstand, kan ikke oppfattes som annet enn et symbol på rikdom. Og at dansen rundt denne er et bilde på dyrking av rikdom som religion.

Satt inn i vår tid kan dansen rundt gullkalven stå for den hensynsløse og ødeleggende utnyttelse av jordens ressurser som skjer i vinnings formål, og som også er hovedårsak til at klimaet på jorda nå er i kraftig- og økende ubalanse.

Uten å undervurdere fattigdomsproblemene i verden, er det i dag et langt større problem at for mange tjener for mye, og at rikdommen brukes på feil måte. Overforbruket har vært både individuelt og kollektivt. Det har skjedd ubevisst inntil for få år siden, da vitenskapen påviste sammenhengen mellom utslippet av CO2 og temperaturøkningen på jorden.

På samme måte kan vi nå registrere at mange fysiske- og kjemiske nyvinninger fra vår tid har ført til alvorlige miljøskader. Plastforurensing av havene er ett eksempel. Drivkraften i det kollektive overforbruket er statenes bruk av penger som dominerende verdinorm og vekst som mål i styringen av den økonomiske politikken.

Vekstøkonomien er en enkel og lettvint styringsform, men den er ressursmessig ikke bærekraftig og utgjør i virkeligheten en «dødsspiral», som stimulerer til en uønsket samfunnsutvikling. Drivkraften i det individuelle overforbruket er lett å se. Vi «må ha» både det ene og det andre hele tiden. Her er vi lette offer for kapitalkreftene og reklamen, uten å være bevisst på klimaavtrykkene av alt vi bruker penger på.

Håndteringen av klimakrisen er samfunnsutfordring nr. 1 over hele verden, og behovet for overnasjonal styring er åpenbar.

Jaget etter økonomisk vinning har også negative moralske bivirkninger. TV-serien «Exit» viste oss eksempler på det. Uten politisk styring av kapitalkreftene oppstår det lett hva man kan kalle «plyndringsøkonomi», hvor mektige, gjerne multinasjonale selskaper utnytter svake grupper eller ikke tar hensyn til om egen virksomhet skader andre.

Med dagens kunnskapsnivå kan ingen, hverken stater eller enkeltindivider, lenger fraskrive seg ansvar for å bidra til gjenopprettelse av balanse i klimaet. Dette er en formidabel oppgave. Ikke minst fordi både nasjoner og privatpersoner enda ikke tar inn over seg realitetene og fortsatt styrer på feil kurs.

USAs president kan stå som eksempel på mange, kanskje de fleste statslederes holdning til klimakrisen. Ved innsettingen i embetet avsluttet han eden med ordene: «So help me God». Bønnen til tross, i møte med, om noen kan kalles Guds sendebud, Greta Thunberg, gjør han likevel bare narr av hennes vitenskapelig godt funderte budskap.

Men dansen rundt gullkalven må opphøre! Hovedtiltaket for å oppnå klimabalanse er å redusere forbrenningen av fossilt brennstoff vesentlig. Slik situasjonen må oppfattes er dette et hastetiltak som bør igangsettes straks.

Så kan en håpe på at det etter hvert blir mulig å erstatte tapet med såkalt »Grønn energi», altså energi produsert på naturens premisser. Håndteringen av klimakrisen er samfunnsutfordring nr. 1 over hele verden, og behovet for overnasjonal styring er åpenbar.

World Economic Forum (WEF) som består av handels-, politiske-, akademiske- og andre samfunnsledere, har som formål å gjøre verdens tilstand best mulig gjennom utvikling av felles global-, regional- og industriell agenda.

Forumet har allerede tatt tak i klimakrisen som et viktig tema. Men det kan være et spørsmål om det, med det mangfoldet av økonomiske- og politiske interesser forumet representerer, er beslutningsdyktig nok til å lede an i klimakampen. Ellers peker FN seg ut som et organ som bør kunne gis legitim autoritet for en slik oppgave. I så fall må FN forsterkes med dette for øye.

Om det kan være til inspirasjon eller trøst i forhold til den utfordringen vi nå står overfor: På 1950-tallet levde de fleste her i Norge et godt liv, uten det meste av det vi i dag anser som absolutt nødvendige og velfortjente velferdsgoder, men også uten verdensomspennende klima- og miljøkriser.