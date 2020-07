Dagligvarereguleringer må nå over midtbanen

Den norske dagligvarekunden skal sikres gode priser, godt utvalg, god kvalitet og god tilgjengelighet til et sted å handle der de bor. Det er ikke kun noen få store spillere i dagligvaremarkedet. Realiteten er at en lang rekke andre spillere er med på kampen om kunden, hver dag. Politiske tiltak må ta hensyn til hele konkurransebildet.

Det samlede dagligvare- og serveringsmarkedet var i 2019 på nær 300 milliarder, ifølge tall fra Andhøy, Flesland med flere. De tradisjonelle dagligvarebutikkenes andel av dette, var rundt 60 prosent. Resten av markedet tas av helt andre aktører: serveringssteder, kiosk- og bensinstasjoner, grensehandelsbutikker, spesialforretninger, faghandelsbutikker, nettbutikker og taxfreebutikker.

Et viktig grep for å øke konkurransen i dagligvaremarkedet, er å få flere aktører inn i markedet. Ofte nevnes fraværet av små, utenlandske aktører på handelsleddet som en av de store forskjellene mellom dagligvaremarkedet i Norge og våre naboland. Vi støtter helhjertet målet om å få flere aktører inn i markedet, både på handels- og leverandørleddet.

Samtidig ser vi helst at aktørene som utfordrer det norske markedet, faktisk holder til i Norge. Svimlende 16 milliarder forsvant over grensen i 2019, i form av grensehandel. Grensehandelen er større enn markedsandelen til Bunnpris, og større enn alle kiosk- og bensinstasjoner i landet. Det er neppe til gavn verken for forbruker eller statskassen at arbeidsplasser og verdiskaping forsvinner over grensen.

Samtidig er det også langt flere spillere på den norske siden av banen enn det som vanligvis trekkes fram i debatter. Tidligere var det klare skiller mellom de ulike faghandelsbransjene. Slik er det ikke lenger. Mat og drikke, og andre typiske dagligvarer, finnes i alt fra apoteker til isenkramforretninger og sportsbutikker. Butikker med bredt vareutvalg er vekstvinnere. Samtidig selger dagligvarebutikker alt fra bøker til blomster. Bransjeglidningen er betydelig.

Menon Economics har nylig kartlagt alle salgskanaler for dagligvarer i Norge, på oppdrag fra Virke dagligvare. Ifølge Menon, konkurrerer dagligvarebutikkene om salg av mat og drikkevarer med blant annet 1100 bensinstasjoner, 1060 kiosker, 1710 spesialiserte matvarebutikker og 1160 butikker med bredt vareutvalg. Samtidig kan kundene like gjerne velge å handle i faghandelsbutikker som bakeriutsalg, delikatesseforretninger, Vinmonopolet, apoteker, jernvarebutikker, dyreforretninger, og mange andre butikker blant de 77 000 handelsvirksomhetene som finnes i Norge. Videre har netthandel med mat skutt i været særlig de siste månedene.

I en undersøkelse utført av Forbrukerrådet i 2013, svarte rundt 70 prosent av respondentene at de handler mat og drikke andre steder enn i dagligvarebutikkene. Formålet til både lov om god handelsskikk og andre reguleringer av konkurransen i dagligvaremarkedet er i første rekke å bidra til økt forbrukervelferd gjennom priser, kvalitet, vareutvalg og tilgjengelighet. Da må reguleringene treffe hele mat- og dagligvaremarkedet, ikke bare om lag 60 prosent.