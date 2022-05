Dagligvarekjedenes makt bestemmer prisene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et innlegg skriver Høyres Lene Westgaard-Halle at ulike innkjøpspriser er noe av årsaken til mangelfull konkurranse, og ønsker å regulere dette. Westgaard-Halle bygger på forutsetningen om at det er leverandørene som dikterer forhandlingene og “gir” kjedene ulike priser. Det stemmer ikke.

Les også: Makten må spres i verdikjeden for mat

Det er kjedenes markedsmakt som i stor grad dikterer innkjøpsbetingelsene. Kjedenes standardkontrakter, forventninger og krav til leverandørene er utgangspunkt for forhandlingene. Hvor mye kjedene oppnår i rabatter og bonuser, avhenger av den enkelte kjedes markedsmakt.

Et enstemmig Storting konstaterte for ett år siden at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet er den viktigste årsaken til dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet. Det er over tusen leverandører som forhandler med tre innkjøpere: de tre store kjedene. Denne portvoktermakten kontrollerer hvilke varer forbrukerne får tilgang til, og til hvilken pris.

Det hjelper ikke å behandle symptomet når problemet ligger et annet sted.