Dagligvarebransjens prispress må tas vare på

Stortingsmeldingen om dagligvarebransjen behandles nå. Den setter konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen under lupen. Saksordfører for meldingen Kårstein Løvaas (H) har uttalt at han håper bransjen har “fullgode forklaringer” på prisstigingen under koronapandemien. Svaret er ja.

Som representant for dagligvarebransjen håper jeg stortingsmeldingen vil ivareta bransjens leveringsdyktighet, selv i krisetid, og evne til å dempe den norske prisveksten. Noe annet vil gå utover norske forbrukere.

Norske forbrukere bor spredt over hele landet. Da koronasmitten rammet oss i mars, var det kritisk viktig å fortsatt kunne levere varene forbrukerne trengte, i hele landet. Til tross for en krisesituasjon med økende smittepress, reiserestriksjoner og hamstring, leverte dagligvarebransjen.

Et notat fra Menon Economics fra juni om dagligvarebransjens håndtering, slo fast at dagligvarebransjen har hatt normal forsyning av dagligvarer til butikker i hele landet gjennom pandemien. Aktører som gjerne både produserer, frakter og selger varene dro nytte av stor- og samdriftsfordeler, og fikk til en effektiv og rettferdig vareflyt til alle landets butikker.

Matvareprisene beveger seg etter et nokså fast mønster hvert år, med nedgang inn mot klassiske tilbudsperioder som påske og skolestart. I 2020 utviklet matvareprisene seg normalt frem til korona-utbruddet. Fra og med april har prisene økt noe mer. Prisøkningen var varslet, også av leverandørene: Den svake, norske kronekursen gjorde importerte varer dyrere.

Samtidig har hele verdikjeden, inkludert dagligvarehandelen, hatt høyt fokus på smitteverntiltak. Dette har også gitt økte kostnader. På tross av dette viser tall fra SSB at tolvmånedersveksten for mat og alkoholfrie drikkevarer per oktober kun har økt 0,8 prosentpoeng mer enn den generelle prisveksten, justert for avgifter og energivarer. Prisøkningen på matvarer har altså, til tross for smittevernstiltakene og den svake norske kronen, vært marginalt sterkere enn for andre varer samlet.

Tall fra SSB viser at den generelle prisveksten i perioden år 2000 til 2019 økte med 47 prosent. I samme periode økte prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer med bare 35 prosent. Matvareprisene har altså presset det norske prisnivået de siste 20 årene. Det vitner om knallhard konkurranse.

Vi har et dagligvaremarked som leverer varer til hele landet og presser den norske prisveksten. Dette må Stortinget og saksordfører Løvaas ta godt vare på når de legger rammene for fremtidens dagligvaremarked.