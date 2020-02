«Sliter med øko-salget» er overskriften på en artikkel i fagbladet Birøkteren om salget av økologisk honning i Norge. Hovedforklaringen på problemstillingen er prisforskjellen på økologisk honning sammenlignet med konvensjonell honning.

Norsk økologisk honning er i butikkene priset til 319 kroner per kilo mens konvensjonell honning koster 194 kroner per kilo. Den økologiske honning koster altså 125 kroner per kilo (64 prosent) mer.

Birøkteren har noen tilleggsutgifter som følge av den økologiske driften. Det dreier seg i hovedsak om høyere fôrutgifter samt noe mer tidkrevende driftsmetode. For dette får økobirøkteren 12 kroner mer per kilo fra Honningcentralen.

Honningcentralen, som tapper honningen på bokser og glass, har bekreftet at de ikke har noen tilleggsutgifter forbundet med den økologiske honningen. Jeg vil videre påstå at det i resten av næringskjeden frem til butikk, heller ikke er noen som har tilleggsutgifter av betydning.

Så hvordan kan det da ha seg, at en økt kostnad på 12 kroner blir til en merpris på 125 kroner?

For meg er det ganske innlysende at det er ren grådighet fra dagligvarebransjens side. Gjennom kunstig høyt prisleie gir dagligvarebransjen inntrykk av at produktet er vesentlig mer kostbart enn det egentlig er. I mine øyne er det ren svindel av kjøperne av økologisk honning.