Når dagligvarekjedene titter i sladrespeilet, ser de prislobotomerte forbrukere og et parkert, norsk landbruk.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge fortalte til Nationen 17. september at Coop selger importerte poteter fordi kundene deres etterspør det. Betyr det at kundene til Coop, som gjennomsnittlig benytter rundt 15 minutter i butikken, står foran potethylla og savner potetsorten Anoe hvis de ikke finner den?

Ifølge Coop er etterspørselen etter de franske, gule, antigrobehandlede Anoe-potetene med tynt skall så stor at de må importere tonnevis av dem. Hos Norgesgruppen og REMA 1000 er det stikk motsatt. Der ønsker kundene helst smakløse poteter, kan BAMA fortelle. Da spiller det ingen rolle hvilken potetsort de importerer.

Norske potetdyrkere er innovative og byr på et mangfold av sorter som kan dekke de fleste behov. Hvis Coop mener at kundene deres har spist seg gjennom de norske potetsortene Solist, Folva, Cerisa, Celandine, Beate, Asterix, Nansen, Kerrs Pink, Pimpernell, Troll, Ringerikspotet, Gulløye og Mandel, og fremdeles savner egenskapene til Anoe-poteten, kan sikkert importen forsvares.

Dagligvarekjedene henter ut en skyhøy bruttofortjeneste på frukt og grønt. På importvarer er fortjenesten enda høyere. Derfor har kjedene satt seg i posisjon med begge henda på rattet.

Selv om vi kan bli 100 prosent selvforsynt med norske poteter, styrer dagligvarebransjen tilbud og etterspørsel. Slik opprettholder de importandelen på potet som utgjør 20 prosent av markedet.

Kjedene importerer tonnevis med poteter til en helt annen pris enn det den norske potetdyrkeren kan tilby. De pakker potetene på sine egne pakkerier og selger de til samme pris som vi må betale for norske poteter.

For noen år siden spiste vi 60 kilo potet per snute per år. I dag er inntaket halvert. Likevel fortsetter importen av potet vi produserer selv, men som vi aldri får kjøpt.

Til forskjell fra egg, mjølk og kjøtt er det ikke mottaksplikt på potet. Dyrkere av matpotet leverer på kontrakt enten til BAMA, som distribuerer til Norgesgruppen og REMA 1000, eller Norgrønt som distribuerer til Coop.

Det stopper ikke der. Coop og BAMA eier også potetpakkeriene som bestemmer diameteren på poteten bonden skal få solgt. Med denne organiseringen har dagligvarekjedene satt seg selv på alle sider av bordet og kontrollerer verdikjeden uten å risikere noen verdens ting. Risikoen med å produsere potet til det norske folk bærer bonden på egne skuldre helt alene.

Akkurat det begynner forbrukeren å få kunnskap om. Med økt kunnskap, pandemier og klimaendringer har forbrukeren mindre og mindre forståelse for den matsminkinga dagligvarebransjen har innført. Poteten som kommer opp av jorda kan ikke være for liten eller stor. En liten skjønnhetsfeil i skallet, som kalles skurv, passerer ikke nåløyet på pakkeriet.

Det verste er at det er vi forbrukere som i årevis har fått skylda. Om det er i Matsjokket på NRK eller i annen mediene er argumentene fra alle tre dagligvarekjedene det samme: Forbrukeren vil ikke ha det eller forbrukeren vil ha det.

Bakgrunnen for denne hersketeknikken er kun et forsvar slik at de kan opprettholde importen. Fordi kjedene tjener mye mer penger på å importere poteter enn på å selge norske. Det er det eneste som teller for eierne.

Vil vi ha norsk mat på bordet i framtiden må vi tørre å ta debatten om hvem som skal sette premissene for hva vi skal spise. Det naturen og den norske bonden har å by på eller tre dagligvarekjeder?