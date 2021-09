Dagens høye kjøttinntak er helseskadelig – dette er ingen konspirasjon

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Store og seriøse fagmiljøer, fra Verdens ledende kreftforskere og WHO, og til Kreftforeningen og Helsedirektoratet i Norge advarer: Kjøttforbruket i Vesten er helseskadelig høyt og bør reduseres. Usunt kosthold, med for mye kjøtt og for lite grønt, gir mye sykdom, uføretrygd, for tidlig død og store budsjettutgifter.

Statens Handlingsplan for bedre kosthold er tydelig: 33 prosent av norske kvinner og 55 prosent av norske menn inntar helseskadelig mye rødt kjøtt - altså kjøtt fra svin, storfe og sau (se side 13). Hele 80 prosent av nordmenn, inkludert barn, spiser helseskadelig mye mettet fett, som hovedsakelig kommer fra meieri og rødt kjøtt.

Helsedirektoratets kostråd fra 2011 oppfordrer ikke til å spise kjøtt, men gir kun øvre trygg grense for ukentlig inntak av rødt kjøtt – 500 gram, på individ-nivå. Denne grensen er dessuten redusert en god del i Danmarks nye kostråd fra 2021, og er på maksimum 350 gram kjøtt, både hvitt og rødt til sammen, per uke.

Det var nettopp helse- og samfunnsgevinsten av å spise mindre kjøtt (og ikke av vegansk kosthold) vi ønsket å formidle i vårt forrige innlegg. Selv om vi er utdannet innen medisin og samfunnsernæring, og viser til mange anerkjente fagmiljøer, er det vanskelig å nå frem med budskapet om kjøttreduksjon. Morten Nilsen kaller oss for "veganarane", og Verdens helseorganisasjon og Nasjonalt råd for ernæring - for "lukka fora" i Nationen 24/9.

Vitenskapelige rapporter både ved WHO, Ernæringsrådet og andre store fagpanel er basert på systematisk og standardisert gjennomgang av mange hundre - tusener av nye, relevante studier. Alt ligger åpent for alle på nettet og kan overprøves. Å kalle dette for «lukket» er derfor useriøst.

Å kutte ned på kjøttinntaket anbefales også av Danmarks og Belgias kostholdsråd, Nordisk ministerråd, USAs og norske kreftforeninger, og Harvard Universitet - for å nevne noen. Dette gjelder både prosessert, eller bearbeidet, kjøtt og ikke-prosessert rødt kjøtt. Bevisstyrken for at bearbeidet kjøtt gir kreft er, ifølge verdens ledende kreftforskere, overbevisende. Bevisstyrken er sannsynlig for at ubehandlet rødt kjøtt gir kreft.

Noen av fagmiljøene, først og fremst kreftforeninger og kreftforskere, oppfordrer til å kutte ut bearbeidet kjøttfullstendig. Bearbeidet kjøtt er alle typer kjøttpålegg, kjøttdeig tilsatt salt, bacon, leverpostei, pølser og lignende. For mye kjøtt, både prosessert/bearbeidet og ikke-prosessert rødt kjøtt, øker ikke bare risikoen for kreft men også for hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, diabetes og fedme.

Det er samtidig trygt å redusere, for eksempel halvere, dagens kjøttforbruk, - i motsetning til det Nilsen synes til å tro. Det er ingen risiko for proteinmangel uten kjøtt. Nordmenn spiser allerede i gjennomsnittet nesten dobbelt så mye protein som man behøver, og det er kun 27 prosent av protein i kosten som kommer fra kjøtt. Absolutt alle planter inneholder protein – både korn, frukt og grønt, og ikke bare belgvekster. Dette kan man sjekke på den offentlige matvaretabellen.no. Protein er basisen i arvematerialet både hos planter og dyr.

Nilsen kan godt mene at alle som oppfordrer til kjøttreduksjon er «veganarane» og «lukkede fora». Vi håper at våre politikere er mer resistente mot konspirasjonsteorier, og vil jobbe for bedre folkehelse og for sunnere og grønnere kosthold, med mindre kjøtt.