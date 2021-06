Dagens foreldrepermisjon verkar kvinnefiendtleg

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Noreg har verdens beste foreldrepengeordning. Men Stortingets styringsiver hindrar at den kan brukast til det beste for familien, og barnet. Tredeling av foreldrepermisjonen er innført som eit tiltak for eit meir likestilt arbeids- og familieliv.

Fedrekvoten er viktig for at far kan etablere god kontakt og ha omsorg for barnet i fyrste leveår. Men desse gode formåla kan ikkje trumfe det faktum at foreldrepermisjonen også må ivareta kvinner og barns særskilte behov i forbindelse med fødsel, barsel og spedbarnstid.

Tredelt permisjon som dagens regjering har innført inneber ei mødre- og fedrekvote på 15 veker og 16 veker til fri fordeling. Det gir moglegheit til maksimalt sju månaders permisjon med 100 prosent løn for den forelder som tek ut heile fellesdelen. For mange forelder opplevast det å gå tilbake i full jobb når barnet er knapt 7 månader gamal, vanskeleg. Spesielt for dei kvinner som ammar, og som ikkje har kort veg til arbeidet eller har eit arbeid der det berre ikkje lar seg gjere med ammepausar. Då blir dette i staden eit stort stress for heile familien.

Tal frå Nav viser at under halvparten av fedrane tok ut fedrekvota si i 2018 ( 46 prosent). Det fylket der fedre tok ut mest permisjon, var Oslo. Så her er det også ein geografisk dimensjon. Når fedre ikkje brukar fedrekvota , misser familien permisjonsveker. Tal frå NAV viser at tre av ti mødre i 2017 tok ut ubetalt permisjon, ein auke på 66 prosent sidan 2008.

Å skuve kvinner ut i ulønna permisjon på grunn av politiske vedtak om likestilt foreldrepermisjon, er totalt uhaldbart. Slik mister kvinner rettigheiter, blant anna til sjukepengar. Ein rapport frå 2018 viste at auka fedrekvote hadde små eller ingen effekt på kvinners sysselssetting, inntekt, arbeid eller karriereutvikling.

Venstre, Arbeiderpartiet og SV gjer denne saka til si fremste likestillingssak. Eg meiner at Senterpartiet må tenkje breiare, og lytte til helsefaglege råd.

Helsedirektoratet tilrår at mor må sikrast minst 8 månaders permisjon etter fødsel ut frå dei nasjonale råda for spedbarnsernæring. Også Jordmorforbundet og Landsgruppen av helsesykepleiere støttar at mor må sikrast moglegheit til minst 8 månaders betalt permisjon etter fødsel.

Fagforbundet, som organiserer mange i «kvinneyrker», er også mot tredelt permisjon og meiner ordninga ikkje tar vare på kvinners rett til vern i forbindelse med svangerskap og fødsel. Men også folk flest reagerer. Facebookgruppa som manar til kamp mot dagens ordning, har no over 30 000 medlemmar.

I forslag til nytt partiprogram for Sp ligg det inne å flytte 6 veker vekk frå fellesdelen, og øyremerke til mor i barseltida. Då blir mødre -og fedrekvoten på 15 veker, og fellesdelen på 10 veker. Eg vil åtvare mot forslaget. Mødre si maksimale permisjonstid blir framleis «berre» 7 månader. Fars maksimale permisjonstid vert redusert med 6 veker.

Foreldrepengeordninga er ikkje fyrst og fremst eit likestillingsverktøy, men ei økonomiske ordning for foreldre slik at dei får moglegheit til å ha dagleg omsorg for barnet i sitt fyrste leveår. Difor er det heilt opplagt for meg at foreldrepengeordninga må sikre dei mødre som ynskjer det , moglegheit til minst 8 månaders betalt permisjon etter fødsel, i tråd med helsefaglege råd.

Ei noko mindre fedrekvote bør ein akseptere, særleg om det kan bidra til at fære mødre må ta ut ulønt permisjon. Det kan ordnast ved å til dømes øyremerke 6 barselveker til mor, ha vanleg fedre/mødrekvote på 11 veker og 18 veker til felles fordeling ved full sats. Om det blir Senterpartiets politikk, må vi kjempe for at dette blir landets politikk etter valet til hausten.